Carnevale Putignano, edizione da record con Amadeus per il gran finale

Putignano saluta il Carnevale e dà appuntamento al prossimo anno. Con l’ultima sfilata e il “closing party” di sabato 17 febbraio è calato il sipario sull’edizione 630 del carnevale più antico d’Europa. “Un’edizione strepitosa nei numeri e nella partecipazione”, gongola la presidente della Fondazione, Carmela Curci. Oltre 85mila i visitatori nelle quattro sfilate, di cui 25mila solo nell’ultima serata: un sabato di allegria tra coriandoli, musica e balli. Energia contagiosa che si è riversata per le strade del comune in provincia di Bari, dove gli ospiti d’eccezione della sfilata conclusiva sono stati Amadeus e Giovanna Civitillo: “Un carnevale pazzesco, siamo felici di essere qui. Un carnevale che va avanti da 630 anni e che ci auguriamo vada avanti almeno per altri 630 anni”. Un bagno di folla tra carri e gruppi mascherati per il presentatore, reduce dal successo di Sanremo, che poi a fine serata è salito sul palco per annunciare i vincitori.

Migliaia di persone per le strade di Putignano

Al di là dei premi, a vincere è stato ancora una volta il Carnevale e soprattutto Putignano e i putignanesi, capaci di portare avanti la tradizione e allo stesso tempo di saperla rinnovare offrendo nuova linfa. Le strade del centro storico sono tornare a riempirsi come non succedeva da anni, merito anche di un allestimento che ha colorato - riempiendo di vita - le vie, le piazze, gli edifici. Meravigliosa l’installazione della Macchina del Tempo: un’opera mastodontica (23 metri di altezza, 18 metri di lunghezza per altrettanti di larghezza) decorata interamente in luminarie artistiche, ma purtroppo danneggiata dal forte vento e rimossa prima dell’ultima sfilata. In attesa di rivederla, magari rinnovata e ancora più bella nel 2025, il bilancio di questo Carnevale 2024 non può che essere positivo e le parole del direttore organizzativo, Gianluca Ignazzi, vanno in questa direzione: “Abbiamo raggiunto grandi risultati, portando un metodo di lavoro che spero resti in futuro. Siamo riusciti a portare il carnevale nella storia, mai così in alto come in queste ultime edizioni”.