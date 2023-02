1/6 ufficio stampa Carnevale di Putignano

A Putignano, in provincia di Bari, si è festeggiato il martedì grasso. Il giorno più divertente del'anno nella città del Carnevale più antico del mondo. Nel pomeriggio, sotto il sipario di luci alto venti metri, è partito il quarto corso mascherato in Corso Umberto I. A coronare la serata in prima linea Mara Venier, madrina della 629° edizione del Carnevale della città pugliese





