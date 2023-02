Carnevale, a Caracas anche i cani sfilano in maschera. FOTO

1/6 ©Getty

Sono i migliori amici dell'uomo ed è per questo che non hanno problemi (certo, non tutti) a lasciarsi mascherare per il Carnevale. Ed è quello che è successo per le vie di Caracas, capitale del Venezuela. Costumi di ogni tipo per sfilare insieme al proprio padrone

Carnevale 2023, i festeggiamenti dall'Olanda a Rio