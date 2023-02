Eventi per bambini, dal Carnevale al teatro: 5 cose da fare

Rassegna di teatro per bambini e ragazzi a Roma

"MÌNTAKA tra sogno e realtà" è la rassegna teatrale dedicata a bambini e ragazzi che animerà la Stagione 2022-2023 del Teatro Greco di Roma.

Organizzata dall'APS "Sbagliando S'impara" con il patrocinio del Municipio Roma II, la rassegna, che prende il nome da una delle stelle della cintura di Orione, promette grandi viaggi nella fantasia per piccoli e grandi sognatori.

Il Bello e la Bestia

26 febbraio ore 17.00 - adattamento di Stefano Romani

Una strampalata pièce dove una Principessa, trasformata attraverso una stregoneria in un mostro selvaggio, per spezzare l'incantesimo dovrà affrontare mille avventure.

Età: 5-11 anni

Ritorno ad Oz

5 marzo ore 17:00 - scritto e diretto da Gigi Palla

La semplice trama, se da una parte si presenta come un'occasione per riflettere su tematiche come l’altruismo, la cooperazione e la pace, dall’altra vuole essere un inno alla fantasia che si nutre di racconti e di ricordi, e che ci deve accompagnare in tutte le fasi della vita.

Spettacolo Finalista Premio Nuovo Teatro 2020.

Età: 4-10 anni

I Cavalieri della Tavola Rotonda

12 marzo ore 17:00 - di Rocco Maria Franco e Massimiliano Borghesi

Abbandonando i toni seri e sposando invece un approccio giocoso e divertito, gli interpreti si propongono di raccontare un grande classico della letteratura in modo coinvolgente e mai banale, moltiplicando il numero di personaggi, zuffe ed epici duelli. I piccoli spettatori impareranno l’importanza della fiducia in se stessi, le grandi responsabilità che derivano da un grande potere e il rispetto degli altri, che si guadagna con le azioni e non va mai dato per scontato… neanche dai re.

Età: 6-12 anni