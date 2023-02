Carnevale di Venezia, bambina mascherata da spazzina lodata da sindaco

Diventa il vestito di Carnevale più amato dal web, impazza sui social. Ad indossarlo è una bambina di 4 anni non ancora compiuti di nome Camilla che si è voluta travestire da operatrice ecologica. Tuta gialla fosforescente e celeste, protettiva e ad alta visibilità proprio come deve essere l’abbigliamento di una netturbina, cappellino in testa, scopa in mano. La bambina cammina felice e disinvolta per le calli di Venezia spingendo un carrellino per raccogliere la sporcizia. Non passa inosservata. Tutti la guardano e la fotografano, tra questi c’è anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che le dedica un post su Facebook.