Record di presenze in Italia per il Carnevale 2023: sono cinque milioni i turisti che partecipano alle iniziative della settimana clou, che si chiude domani, martedì grasso. È Venezia a svolgere la parte del leone per presenze e giro d'affari, confermandosi una delle capitali mondiali del Carnevale. A seguire Viareggio con i suoi carri allegorici. Ma anche la Puglia non è da meno