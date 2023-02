Il meteo di Carnevale con tempo stabile e mite

La fase anticiclonica, non sempre soleggiata, interesserà l’Italia almeno fino a giovedì 23 febbraio. Sono previste nebbie in Pianura Padana, talvolta fitte e consistenti e clima mite per il periodo. Seguirà un cambio di scenario con pioggia, freddo e anche neve a quote medie

Il campo di alta pressione presente da alcuni giorni sul nostro Paese si è leggermente indebolito ma continua a tenere lontane le perturbazioni. Sull'Italia l'atmosfera resta stabile, ma si intensifica la nuvolosità di tipo basso su Liguria, regioni tirreniche e al Nord Est, ma senza piogge di rilievo. Il clima resta mite per il periodo, in particolare sul Nord Italia. Questa situazione non subirà cambiamenti sostanziali neanche nei primi giorni della settimana. Il ritorno delle piogge e un calo delle temperature si avrà nella seconda parte anche se l’evoluzione resta ancora incerta.

La tendenza (da confermare)

Lo sblocco meteo previsto per giovedì- venerdì porterebbe piogge dapprima al Nord Ovest per poi estendersi altrove. Questa prima perturbazione aprirebbe la strada ad altre piogge, ottima notizia soprattutto in relazione alla siccità.

Le previsioni di lunedì 20 febbraio

Giornata di tempo stabile in tutta l'Italia. Sul Nord Ovest, nel settore alpino, sul medio e basso Adriatico e sulle isole maggiori tempo prevalentemente soleggiato. Nel resto del Paese nuvolosità di tipo basso in graduale attenuazione, con schiarite più diffuse tra pomeriggio e sera. All'alba non si esclude qualche banco di nebbia sulla bassa pianura lombarda e lungo le coste venete. Temperature in lieve aumento nelle minime al Sud; massime in generale sopra la norma con valori in aumento nelle Venezie, in Liguria, nel settore tirrenico e al Sud. Massime comprese tra 12 e 16 gradi.