Carnevale di Ivrea 2023, il programma e gli eventi da non perdere

La terzultima e la penultima domenica di Carnevale

Prima delle celebrazioni vere e proprie, si festeggiano la terzultima e la penultima domenica di Carnevale, il 5 e il 12 febbraio. Alle 10:30 del 12 ci sarà la parata dei carri da getto per le vie del centro cittadino, a cui segue la presentazione ufficiale in piazza del Rondolino.

Giovedì Grasso e Sabato di Carnevale

Giovedì Grasso, 16 febbraio, alle 15, in corso Cavour si apre il Corteo Storico con le figure classiche del Carnevale: l’Ufficiale addetto alle Bandiere, gli Alfieri con le Bandiere delle Parrocchie e i Pifferi e Tamburi. Seguiranno a cavallo il Generale, lo Stato Maggiore, le Vivandiere, il Sostituto e gli Abbà. Ci si sposta in poi in via IV Martiri per l’assaggio e la distribuzione dei fagioli grassi. La presentazione della Mugnaia è prevista per sabato 18, alle 21, dalla loggia esterna del Palazzo Municipale. Poi, la fiaccolata goliardica con sfilata delle nove squadre degli aranceri a piedi in Lungo Dora in onore della Vezzosa Mugnaia.