Donna morta a Parma, figlio arrestato con l'accusa di omicidio

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Parma hanno eseguito il fermo a carico di un cittadino indiano di 51 anni, gravemente indiziato del reato di omicidio pluriaggravato a cui vittima e' la mamma dell'indagato. Da tempo c'erano continui litigi in famiglia. Sul referto indicata come causa di morte una "emorragia cerebrale con segni di traumatismo esterno"

Svolta nel 'giallo' della morte di una cittadina indiana 70enne, deceduta lunedì all'Ospedale Maggiore di Parma dove era stata condotta dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118 nella sua abitazione in un condominio di Polesine Zibello nel Parmense. Sarebbe stato il figlio, un 51enne, ad ucciderla. L'uomo è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di omicidio pluriaggravato. Da alcuni vicini di casa le forze dell'ordine hanno saputo che c’era un clima di tensione in famiglia. La donna sarebbe arrivata in Italia solo 10 mesi fa, andando a vivere a casa del figlio con la nuora, ma subito sarebbero cominciate le tensioni e i soprusi da parte del 51enne, che avrebbe vessato e picchiato anche la compagna: tanto che la madre, da sempre schieratasi in difesa della nuora, a sua volta vittima di soprusi, aveva già pensato di tornare in India, per timore di essere uccisa.