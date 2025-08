Alessandro Basciano rifiuta braccialetto elettronico: ai domiciliari

La misura scatterà nel momento in cui il deejay farà ritorno in Italia dalle Canarie, dove ha fatto sapere di trovarsi. Il 35enne è accusato di stalkiing nei confronti della ex fidanzata e per questo sottoposto a divieto di avvicinamento

Per Alessandro Basciano scattano gli arresti domiciliari. La misura nei confronti del deejay e volto della tv è arrivata in seguito al suo rifiuto di indossare il braccialetto elettronico. L’uomo è accusato di stalking nei confronti della ex compagna, la modella Sophie Codegoni, e per questo motivo è sottoposto al divieto di avvicinamento. La decisione è arrivata in via definitiva lo scorso 30 aprile con la pronuncia della Cassazione. Oggi, però, Basciano non si è presentato all'appuntamento al commissariato di Polizia a Milano per l'applicazione del braccialetto elettronico facendo quindi scattare gli arresti domiciliari come stabilito dal Tribunale del Riesame. Il dj ha giustificato l’assenza facendo sapere, tramite il suo legale Leonardo D'Erasmo, di non risiedere più in Italia ma alle Canarie.