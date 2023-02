Una delle celebrazioni più colorate, divertenti e animate del mondo. Il Carnevale di Rio de Janeiro è ufficialmente iniziato venerdì scorso, e nel week end ha dato il via, dopo gli anni di stop causa pandemia, alle iconiche sfilate di carri a ritmo di Samba. A festeggiare per le vie della città brasiliana presenti 5 milioni di persone in arrivo da ogni parte del mondo