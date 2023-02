1/15 ©IPA/Fotogramma

Dal Canal Grande il via ufficiale ai festeggiamenti per l’edizione 2023 del Carnevale di Venezia. La Serenissima celebra una delle ricorrenze più importanti per la sua storia: piazzette, calli, canali e stradine si animano dal 4 al 21 febbraio. Il tema di quest'anno è "Take your Time for the Original Signs", ispirato ai segni zodiacali e alla simbologia della città

Carnevale di Venezia 2023, programma ed eventi da non perdere: il calendario