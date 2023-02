Battaglia delle arance ad Ivrea, la frutta riusata come fertilizzante

Per il tradizionale evento di carnevale vengono utilizzati 10 mila quintali di agrumi, che non sono comunque adatti al consumo alimentare. Dunque, a fine festa, le arance avanzate verranno appositamente lavorate per diventare fertilizzante naturale per i campi agricoli ed energie rinnovabili

Lotta con le arance, ma anche lotta allo spreco. Ad Ivrea, dopo la tradizionale battaglia di agrumi, stavolta non si butta via niente, placando di conseguenza alcune polemiche sull’uso smodato degli agrumi per la contesa. Infatti per l'occasione sono state utilizzate centinaia di cassette di arance, disposte nelle quattro piazze dove si tira. Un totale di 10 mila quintali di arance. Ma si tratta di frutti che non hanno le caratteristiche adatte al consumo umano, provengono principalmente da Calabria e Sicilia, da filiere tracciabili, e se non venissero utilizzate nell'evento di Ivrea, sarebbero destinate al macero. Quest'anno si è deciso che dopo i tre giorni di carnevale le arance saranno destinate al compostaggio per l’agricoltura. Dunque verranno appositamente lavorate per diventare fertilizzante naturale per i campi agricoli, floricoltura, energie rinnovabili e biometano.