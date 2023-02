Al carnevale di Putignano sono tornati i giganti di cartapesta

Cronaca

Carnevale, da Venezia a Viareggio e Putignano: un trionfo di colori

Record di presenze in Italia per il Carnevale 2023: sono cinque milioni i turisti che partecipano alle iniziative della settimana clou, che si chiude domani, martedì grasso. È Venezia a svolgere la parte del leone per presenze e giro d'affari, confermandosi una delle capitali mondiali del Carnevale. A seguire Viareggio con i suoi carri allegorici. Ma anche la Puglia non è da meno

Record di presenze per il Carnevale 2023: sono cinque milioni i turisti che partecipano alle iniziative della settimana clou, che si chiude domani, martedì grasso. Emerge da un'indagine di Cna Turismo e Commercio condotta tra gli associati di tutt'Italia, secondo cui sono due milioni i pernottamenti registrati in strutture a pagamento, per un giro d'affari complessivo vicino ai tre miliardi.

Massiccia la presenza di turisti stranieri in un mese tradizionalmente poco turistico quale febbraio. Saranno circa 500mila i cittadini venuti in Italia da oltre confine per godersi queste manifestazioni, pari alla metà dei pernottamenti prenotati, un milione.