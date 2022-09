Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 5 settembre

La vostra indole particolarmente avventurosa è un poco frenata da alcuni passaggi planetari che la bloccano temporaneamente, in particolare da Plutone che è nel segno a voi contrario del Capricorno e limita i vostri slanci, specie se siete nati nella terza decade.

Profilo dei transiti piuttosto promettente per questo giorno di inizio settembre. La vostra buona salute non manca di darvi conferme del suo essere solida; si accompagna anche a una discreta serenità di spirito.

Aria vivace e supportata da buoni movimenti planetari. Resta soltanto il gruppetto Sole – Nettuno, che, ostile tecnicamente dal segno nemico – amatissimo della Vergine e in quello dei Pesci, può non aiutarvi nella risoluzione di problemi familiari che si sono accumulati.

La Luna esce dalla positività assoluta dei giorni scorsi, ma, pur in aspetto stimolante dal Capricorno, continua a fornirvi supporti consistenti. Il livello dell’intuito e le capacità di percepire le atmosfere circostanti e gli altrui stati d’animo rimangono.

Una serie di transiti benefici vi assiste. Prosegue la stagione felicemente cominciata e che sta rimettendo in carreggiata molti settori della vostra vita, dalla famiglia alla professione, dai rapporti interpersonali al vostro percorso intimo in generale nel mondo.

L’asso nella manica su cui potete contare oggi è il Sole, vostro pianeta prediletto, da giorni a suo completo agio nel vostro segno. Il pianeta della generosità, dell’affermazione dell’Io, della capacità di essere empatici, si fermerà dalle vostre parti fino al 22 settembre, dandovi maggiore astuzia, capacità di essere strategici e una ferma volontà di non lasciarvi soggiogare da chicchessia.

L’orizzonte è per voi limpido con i due pianeti del gioco e della vitalità, Mercurio e Marte, in ottimo aspetto. Mercurio in particolare, trovandosi nel vostro segno, vi promette smaglianti successi mondani e un momento di personale charme di cui godrete, specie se appartenete alla prima decade.

Venere transita nel segno della Vergine, segno vostro buon amico sullo schema zodiacale, esaltando le vostre migliori qualità: come l’intelligenza, l’adattabilità e il senso pratico. Sarete capaci di sintonizzarvi con l'ambiente circostante con una rara capacità di penetrazione e servendovi di un magico "sesto senso", peraltro tipico del vostro segno.

Scenario di settembre in cui fate leva sull'energia, sulla forza di volontà, sul dinamismo. Il quadro astrale vede in campo Marte, ospitato nel segno vostro nemico amatissimo dei Gemelli, a inviarvi stimoli nell'organizzare, con un po’ di fatica, ma poi con discreto successo, la vostra vita.

Un bell’Urano nel segno della sua elezione, la Vergine, amico fidato del Capricorno, è il vostro talismano da portare in tasca per tutta la giornata. Il vostro carattere accomodante è messo decisamente in luce, specie in famiglia dove riuscite a trovare soluzioni usando il provvidenziale buon senso.

Prosegue per voi un momento particolarmente propizio, grazie alla presenza di Marte e Mercurio, entrambi in angolo positivo dal segno dei Gemelli e da quello della Bilancia. Gli Aquario baciati dalla fortuna sono quelli che festeggiano il loro compleanno dal 25 al 31 di gennaio, specie da un punto di vista affettivo - familiare.

Uno dei vostri pianeti protettori Giove nel segno buon vicino dell’Ariete, vi rende più volitivi del solito, a tratti alterando un po’ della vostra proverbiale pacatezza, specie se siete nati nella prima decade pescina. Il corpo celeste dell’espansività vitale, della capacità di accogliere, continuerà a sostenervi per molto tempo altro ancora.