Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 agosto segno per segno

Prosegue, con un minimo di freno posto alle vostre fortune un po’ troppo sfacciate, il periodo decisamente brillante e positivo. Il vostro pianeta nume tutelare, Plutone, è in angolo negativo dal segno nemico amatissimo del Capricorno e vi lancia sfide un po’ in tutti campi specie se siete nati dal 17 al 20 di aprile

Il cielo sta cambiando (sia pur lentamente) e sgombrando totalmente le nubi dal vostro orizzonte. Quest’oggi il duo Mercurio - Sole vi dà manforte dal segno amico della Vergine. Le vostre sicurezze diventano ancora più solide, c’è per voi un’apertura nuova nelle relazioni e nelle conoscenze.

Momento dinamico e in risonanza con le vostre corde. Mercurio pur tecnicamente negativo è ospitata però nella ugualmente stimolante per voi Vergine, Urano è nel segno vostro buon vicino del Toro e vi regala socievolezza, amabilità, sicurezza di gusto.

Uno degli astri vostro nume tutelare, Mercurio, sempre benefico per il vostro segno dalla Vergine, vi apre un nuovo giorno discreto, in cui riuscite a gestire varie situazioni, anche completamente imprevedibili, con garbo, equilibrio e quel tocco di sano buon senso che non vi manca.

Panorama dei transiti planetari completamente mutato in questa giornata di agosto con Saturno e Urano negativi. Venere è ospitata, è vero, nel vostro segno specie se siete nati nella seconda decade. Vi trovate a gestire alcune questioni pratiche in famiglia, che vi daranno il vostro bel da fare.

Se avete ripreso le vostre consuete attività dopo i giorni di vacanza spensierata, lo Zodiaco vi sorride ancora, facendovi trovare un ambiente calmo e sereno, come a voi più piace, in famiglia e anche nella ripresa lavorativa. Nel vostro segno della Vergine vi è infatti Mercurio, che propone un clima pacifico specie se siete nati in settembre.

Una regale Venere in Leone vi regala intense emozioni. Intanto provvederà ad armonizzare la vita familiare, colmandola di piccole tenerezze e deliziose complicità. Una bella forma fisica vi caratterizza, specie se appartenete al gentil sesso e se siete nati nella seconda decade.

Configurazione planetaria abbastanza discreta questo nuovo giorno di agosto con il gruppo Saturno, Venere, Luna, Urano negativi a darvi qualche inciampo, che risolvete prontamente, specie se appartenete alla seconda e terza decade.

Un piccolo freno ai successi recenti è dato oggi dal team Marte - Sole - Mercurio, ospitato nei segni tecnicamente ostili sulla ruota zodiacale della Vergine e dei Gemelli, specie se appartenete alla prima decade del Sagittario. La necessità di riprendere le vostre attività quotidiane e consuete e il ricordo delle ormai passate vacanze possono crearvi qualche lieve malinconia.

Sole, Mercurio, Nettuno, Urano e Plutone si danno appuntamento per favorire tutto l’arco delle tre decadi, quest’oggi e vi infondono vitalità, allegria e un bel senso dell’umorismo con cui allieterete chi vi starà accanto. In famiglia sono molto positivi i rapporti genitori - figli e anche quelli tra fratelli e sorelle, improntati, questi ultimi, a complicità e affetto.

Quadro dei transiti che manifesta qualche piccolo disturbo, ma solo per mettere un po’ di sale e pepe all’esistenza. Urano Toro vi obbliga a muovervi seguendo tempi e ritmi ponderati, sia in famiglia sia che se abbiate ripreso la vostra attività consueta.

Profilo dei transiti sereno - variabile. Qualche nube passeggera si addensa sul vostro cielo, ma, niente di grave. Il team Sole - Mercurio - Marte in Gemelli e Vergine, segni a voi tecnicamente ostili, può mostrarvi qualche temporaneo calo del tono vitale e della capacità di essere attenti e percettivi verso l’ambiente circostante.