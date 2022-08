Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 24 agosto

Qualche piccolo malumore passeggero non condiziona l’andamento di una giornata che è abbastanza soddisfacente per tutti voi Arieti. È possibile che in famiglia ci siano stati alcuni malintesi che hanno movimentato i rapporti. Niente di preoccupante, con Giove positivo, ogni questione si metterà poi in perfetto ordine.

Mercurio in Vergine, segno vostro amico fidato sulla ruota dello Zodiaco, vi supporta, portando il vostro carattere mansueto e amante del quieto vivere, ad adottare un modo di essere “zen”, equilibrato e quasi distaccato: con intelligenza non vi lasciate scalfire da persone e situazioni che tendano a mettere alla prova la vostra proverbiale pazienza.

Una giornata ancora con qualche umore per voi altalenante, ricordando che Mercurio si trova in angolo tecnicamente disarmonico dal segno della Vergine. Giove invece forma uno splendido aspetto con il vostro segno e vi dona una bella verve intellettuale accompagnata da senso dell’umorismo.

È una sensuale Luna, signora del Cancro, in buon aspetto in congiunzione il luminare che tira le fila della vostra buona sorte. In famiglia il vostro carattere conciliante e sensibile vi aiuta a mettere in chiaro alcune situazioni lasciate in sospeso che avevano generato recenti equivoci.

Il pianeta del sentimento d’amore Venere, è nel vostro segno e stasera sarà raggiunto dalla Luna. Siete dotati di un nuovo impulso energetico per proseguire in una fase nuova della vostra vita. Il vostro umore è buono e così anche la forma fisica, ravvivata dal Sole, da Mercurio e Marte, tutti in angolo armonico dal segno della Vergine e dai Gemelli.

Continua una giornata molto positiva, grazie agli ottimi aspetti che ricevete dai due pianeti vostri numi tutelari, Mercurio, nel vostro segno e da Urano nel Toro. L’ottimismo che accompagna ogni vostra azione non è cieco e spontaneo, ma razionale e capace di guardare con precisione a tutti i risvolti, anche quelli negativi, che la realtà manifesta.

Il vostro slancio tipico e un pizzico di allegria sono il leitmotiv della giornata . Venere si trova sempre nell’amico Leone e vi suggerisce di essere come sempre raffinati e a valutare ogni aspetto ogni conseguenza delle vostre parole, dei comportamenti e delle azioni, specie se siete nati in ottobre.

Ancora per quasi tutta la giornata di oggi avrete la dea delle emozioni e dei desideri, Venere, in angolo positivo dal segno alleato e buon amico del Cancro, a donarvi un notevole equilibrio interiore, specie se appartenete alla terza decade scorpionica. È possibile che progetti programmati tempo addietro vedano la luce a partire da quest’oggi.

Una splendida Venere nel segno amico del Leone vi porta sorprese inaspettate e un ottimo equilibrio psicofisico. La ripresa dell’attività consueta vi trova pimpanti e dotati di iniziative in ogni campo voi vogliate mettervi in gioco. Se crescete bimbi piccoli, il pianeta femminile vi regala una bellissima complicità con i loro giochi, i loro capricci, le tipiche tenerezze infantili.

Quadro planetario che vi promette un’altra giornata di appagamento complessivo di quel che volevate realizzare. Il transito prestigioso di questo momento per il vostro segno è senz’altro quello di Urano in Toro, nume tutelare per eccellenza del Capricorno, che innalza il livello della vostra verve attiva e della voglia di approfondire ogni cosa per mettervi in contatto con il mondo.

Configurazione planetaria discreta, con la possibilità di evoluzione di alcuni vostri progetti che erano fermi da un po’ di tempo. Giove in aspetto benefico per il vostro segno vi prospetta l’andare avanti di un percorso di vita che avevate cominciato a far partire in precedenza.

Vi allieta per quasi tutta la giornata la Luna nel segno amico del Cancro, che vi promette di espandere il livello della vostra sensibilità, dell’intuito, della voglia di essere accoglienti con gli altri, siano essi le persone a voi care, siano i semplici conoscenti.