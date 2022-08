Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 agosto segno per segno

Saturno è in splendida posizione per voi Arieti dal segno dell’Aquario. La vostra buona forma fisica trova un’ulteriore occasione per mettersi in luce e risplendere come al vostro segno lo Zodiaco concede.

Quadro dei pianeti che prospetta un cielo limpido e via via senza più nubi. Man mano le negatività, possiamo adesso anche dirlo, che per tutta intera l’estate vi hanno colpito (a più riprese, dall’inizio di luglio), si stanno definitivamente per allontanare.

Previsione di fine agosto in cui potreste avvertire un po’ di stanchezza I pianeti che sono deputati al relax, a farvi stare in armonia con voi stessi, a intervenire come valvole di sfogo nei problemi quotidiani, Mercurio e Nettuno sono entrambi in aspetto negativo per voi quest’oggi e rispettivamente dalla Vergine e dall’inquieti Pesci.

Scena di fine agosto abbastanza positiva e anche fortunata per voi. La Luna, la governatrice ideale del vostro segno, vi allieta la giornata dal vostro segno congiunta. Guidati dal vostro provvidenziale intuito, riuscite a gestire imprevisti che si verificano in famiglia con prontezza di spirito e l’attenzione giusta a ogni componente del vostro ambiente di appartenenza.

Prospetto celeste in cui i valori Fuoco, cui il Leone appartiene, vi illuminano chiaramente il cammino per ogni scelta presente e futura dobbiate compiere. La Luna nel segno pacato del Cancro vi apre a consigli di persone esperte che vi aiutano a prendere alcune decisioni importanti sul piano pratico.

Oggi forse accuserete un po’ di stanchezza e vorrete starvene rintanati nel nido. Niente sport e attività che possano stancare un fisico che vuole relax assoluto! Le soddisfazioni vi giungono dalle ritualità che si svolgono in famiglia, dallo scorrere pacato del quotidiano per voi quest’oggi.

Un quadro planetario molto promettente vi accompagna in questa giornata di fine agosto. Mercurio, ospitato nella Vergine, segno vostro amico sulla ruota dello Zodiaco, vi apre a un momento di divertimento a tutto tondo, scoppiettante, come a voi più piace e specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal 17 al 22 di ottobre.

La Luna è in un punto di eccellenza a voi vostro amico, il segno del Cancro, che vi dona sensibilità, intuito con una percezione più sfaccettata e profonda della realtà circostante. Inoltre splende un aspetto favoloso che forma Nettuno, ospitato in Pesci, che vi apre a un innalzamento ulteriore della vostra percezione sensibile.

Scena dei transiti decisamente positiva con varie forze planetarie che giocano a vostro favore. Venere in primis in Leone, poi Saturno Aquario e Plutone dal segno buon vicino del Capricorno. Non manca Giove, che trionfalmente continua a spalleggiarvi dal fidato alleato dell’Ariete da diverso tempo, specie se appartenete alla prima decade del Sagittario.

Un intreccio positivo e senz’altro fortunato di pianeti accompagna questa vostra giornata di agosto. Mercurio e il Sole in particolare, vi ravvivano lo spirito, dato che sono in felice disposizione astrologica per il vostro segno. Questo in particolare se siete nati dal 12 al 18 di gennaio.

Configurazione astrale tutta da dedicare al bello, all’arte, alla cultura. Giove adesso in un felice punto zodiacale per voi, l’Ariete, vi stimola a coltivare il gusto per la letteratura, il romanzo, la poesia, in definitiva la scrittura: uno straordinario talento in cui siete imbattibili.

Uno splendido Urano nel segno amico fidato del Toro fa innalzare il livello della sensibilità, dell’intuito, dell’affettività combinati con la voglia di esplorare, scoprire, trovare nuovi canali di espressione della vostra estrosa personalità.