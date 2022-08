Oroscopo del 22 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Un bel Nettuno nel buon vicino segno dei Pesci vi dona oggi la lungimiranza necessaria per guardare alle vostre prospettive future con un animo aperto e sereno. La volontà di trovare un punto di equilibrio che soddisfi le opposte esigenze in famiglia, è un obiettivo cui tendete e che vi avvicinate a raggiungere.

Un cielo leggero vi accompagna oggi il cammino. Mercurio è la vostra “guida” trovandosi nel segno della Vergine in aspetto molto positivo, specie se siete nati nella terza decade. Il clima di concordia creatosi in famiglia vi consente di rimettervi in contatto con alcuni parenti lontani che avevate perso di vista.

Fase dinamica in cui vi trovate davanti a vari corpi celesti disposti in angolo armonico, con altri, in aspetto non negativo, ma provocatorio. Giove si trova in angolo tecnicamente benefico dal segno dell’Ariete e vi aiuta a sollevare di impaccio alcuni parenti da questioni di carattere familiare, dimostratesi poco chiare.

Uno dei pianeti vostri numi tutelari, Mercurio nel segno della Vergine, contribuisce a far innalzare il vostro livello di lucidità mentale, la forza di analisi razionale, la capacità di guardare ogni cosa da una prospettiva equilibrata. In definitiva, il pianeta affina oggi ancor di più le vostre virtù intellettive.

Previsione astrale che mostra aspetti positivi con altri meno brillanti per voi quest’oggi. Urano dal Toro è ancora in angolo ostile e vi dà qualche arma spuntata. In compenso avvertite il beneficio di Giove nel segno dell’Ariete, a sentirne gli effetti di forza di decisione e di “impulso a creare”, saranno i nati nella prima decade leonina.

Pianeti che vi guardano di buon occhio sono i vostri paladini astrali odierni nel farvi trovare le giuste soluzioni per ogni questione di ordine pratico che attraversi la vostra strada. Plutone, in particolare in transito dal Capricorno, segno laborioso, concreto, razionale, vi dona le coordinate giuste per sapervi muovere nella soluzione di una situazione familiare.

Un quadro astrale di buoni auspici vi accompagna all’inizio di questo vostro bel nuovo giorno di fine agosto. A disturbarvi c’è rimasta un Giove dispettoso nel segno dell’Ariete, che vi può creare intoppi di vario genere nel settore delle amicizie e nel rapporto genitori - figli, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 al 30 settembre.

Godete del transito di Nettuno che si trova in un punto dello Zodiaco per voi molto felice: nel segno dei Pesci. Un clima generale di benessere, di ricerca di bellezza fisica - materiale, ma anche mentale - spirituale vi vivifica. Scordata ogni tristezza, vi dedicate all’organizzazione dei piaceri vostri più tipici.

Partendo da uno dei pianeti più conosciuti nello schema zodiacale, Giove oggi positivo in Ariete, i pianeti vi promettono gratificazioni nel settore del gioco e dei piaceri. Giove contribuisce a darvi una corroborante ventata di energia e una pimpante forma fisica da spendere nello sport.

Mercurio e Urano occupano in simultanea due segni vostri amici fidati sulla ruota zodiacale, la Vergine e il Toro e vi propongono una situazione di sereno scorrere della normalità quotidiana. La vita familiare è quella che vi dona le soddisfazioni più gratificanti per voi in questa giornata di agosto.

Profilo astrologico di questo nuovo giorno per voi estremamente positivo. Marte è in Gemelli, segno vostro amico nello schema zodiacale, mentre Saturno abita stabilmente nel vostro segno. Questi pianeti vi portano benessere, ottimismo, fortuna.

Cielo sereno - variabile. Il vostro governatore ideale, Nettuno, si trova infatti in posizione ottimale in congiunzione benefica. Il team Mercurio - Marte però vi si mette contro dal segno della Vergine e dei Gemelli. È possibile che la vita relazionale sia oggi costellata da qualche piccolo contrattempo.