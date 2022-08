Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 agosto

Sempre Giove in congiunzione nel vostro segno vi continua a dare una carica vitale notevole, che impiegate in ogni ambito di attività, dalla famiglia al circuito degli amici, dall’attività concreta ai rapporti interpersonali in genere.

Mercurio in Vergine vi fa risplendere questa nuova giornata d’agosto. Ma neanche Giove, Nettuno e Urano vi abbandonano e senza scordare il magmatico Plutone! Si trovano tutti in buon aspetto col vostro segno e le sue tre decadi. In particolare Urano consente alla seconda decade del Toro di procedere in una direzione di grande miglioramento delle possibilità di evoluzione nell’esistenza in generale.

Quadro astrologico di calma e di equilibrio in generale per tutti i vostri progetti, per le vostre iniziative e le idee future. Una pausa di meditazione e di riflessione può essere giusta per capire cosa fare e come soprattutto poter realizzare quel che avete in mente.

Due pianeti in segni vostri nemici tecnicamente, ma complementari sulla ruota dello Zodiaco, il Capricorno e l’Ariete, vi rende questa giornata un po’ altalenante nel tono e nell’umore. In particolare Giove non vi dona quelle intuizioni che, da sempre, vi permettono di orientarvi nel mondo e di capire in anticipo quel che sta succedendo, se siete di giugno.

Qualche pianeta in posizione ostile vi disturba quest’oggi: si tratta nello specifico di Urano nel Toro, specie se appartenete alla seconda decade. In questo momento contano la lucida analisi, il contatto con la realtà, la volontà di vivere “qui ed ora”.

Previsione dei transiti positiva e soprattutto molto produttiva, per voi. Un nucleo di corpi celesti vostri fidati alleati, Mercurio, Urano, Plutone e il Sole vi stimolano a realizzare, a provarvi in nuove iniziative, a non stare fermi neanche per un attimo.

Un duo di pianeti contrari vi provoca qualche dinamica di confronto in famiglia. Giove e Plutone, viaggiano in Ariete e Capricorno, segni tradizionalisti e ponderati, è possibile dunque che i tempi vostri, di solito più lievi e veloci, a volti scattanti, non si confacciano oggi con quelli dei vostri conviventi.

Siete gratificati da questa bella giornata d’agosto dal perfetto relax, nella quiete dell’armonia familiare. Avete i benefici combinati di Nettuno nel segno dei Pesci e Mercurio dalla Vergine, pianeti e segni che vivificano mente e spirito.

Vi muovete su un orizzonte limpido adattandovi alle nuove circostanze che il rientro a casa vi propone. Sistemate con energia inesauribile ogni cosa e procedete verso la ripartenza, aspetto che, più di tutti al Sagittario, segno di tutti i viaggi, piace.

Una bella comitiva di corpi celesti favorisce oggi il vostro segno: si tratta di Mercurio, di Saturno, e di Nettuno, tanto per citare solo alcuni pianeti. Le forze espansive - ricettive - attive dell’Io, si riuniscono per infondervi equilibrio e serenità interiore, lucidità mentale e sicurezza di giudizio.

Pronostico odierno in cui spicca il rilievo dato agli affetti. La Luna oggi è molto positivamente ospitata nel segno amico dei Gemelli. Aspettatevi favori in generale per tutti i vostri progetti e le vostre iniziative. In famiglia vi fate sentire e imponete la vostra presenza anche soltanto con un battito di ciglia.

Giove, Saturno, Urano e Plutone, senza scordare il fecondo Nettuno in congiunzione nel vostro segno, vi guardano benevoli in modo corale, regalandovi armonia in famiglia e nel gruppo degli amici di sempre. L’organizzazione di inviti a cena, ritrovi conviviali e festicciole in casa, vi rianima.