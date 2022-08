Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 agosto segno per segno

Saturno in Aquario, benefico per il vostro segno, si aggiunge molto positivamente al Sole che vi sorride da tempo! Sembra che lo Zodiaco non voglia porre quasi più ostacoli all’espressione del vostro successo.

Configurazione dei transiti planetari abbastanza dinamica e fondamentalmente positiva. Nettuno e Plutone sono i vostri preziosissimi e potenti alleati, specie se siete nati in maggio, consentendovi di adattarvi ai cambiamenti che la realtà vi propone, con spirito vincente, su tutti i fronti.

Accogliete beneficamente gli aspetti positivi del Sole e di Giove, ospitati nel segno amico del Leone e nel fidato Ariete: e, il vostro buonumore, vola! Potrete contare su armi di seduzione, da scoccare in libertà e starete pur certi che arriveranno a colpire quel che desiderate.

Previsione planetaria abbastanza buona, anche per questa vostra giornata in cui, per alcuni di voi, le vacanze son finite. È Giove dissonante a non rendervi proprio ordinati e precisi come magari gli altri, forse i genitori, vorrebbero che foste, specie se siete ragazzi e se festeggiate il vostro compleanno in giugno.

Si addensano un gruppo di pianeti a voi propizi nello schema zodiacale e tutti a far felice il vostro segno del Leone. Ospitate Venere oggi a infondervi vitalità e entusiasmi a volontà. La parte attiva, diurna, volitiva e maschile della personalità (esemplificata dal Sole), si armonizza con quella passiva, affettiva, ricettiva (simbolizzata da Venere).

Prospettiva dei transiti in cui vivete la vostra parte più leggera e gaudente, grazie all’allontanarsi di alcuni transiti che vi hanno un po’ tenuto in tensione nei giorni scorsi. È possibile che vi ritroviate con amici di vecchia data e organizziate momenti di speciale condivisione insieme a loro.

Godete del felice aspetto di Mercurio presente nel segno buon vicino della Vergine. Una straordinaria forza volitiva vi accompagna quest’oggi consentendo la fortuna delle vostre azioni, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 di settembre al 2 di ottobre.

Siete gratificati da questa bella giornata d’agosto dal perfetto relax, nella quiete dell’armonia familiare. Avete i benefici combinati di Nettuno nel segno dei Pesci e Mercurio dalla Vergine, pianeti e segni che vivificano mente e spirito.

Uno strepitoso Giove nel segno a voi molto congeniale dell’Ariete vi dona una giornata molto vivace e in linea con quelli che sono i vostri desideri. I due pianeti dell’edonismo, della fortuna, dell’armonia nell’ambiente, Giove e Venere, sono in segni a voi amici e vi aprono all’ottimismo e a una visione serena della vita.

Un’onda positiva guidata da Mercurio in Vergine e Urano in Toro tende a investirvi, regalandovi cospicui doni della buona sorte anche in questa giornata di agosto. Ne valutate gli effetti sulla vostra forma psicofisica, dotata di un particolare benessere e accompagnata, in uomini e donne, da uno charme che si rivela poi estremamente seducente.

Previsione dei moti planetari che questa giornata si manifesta con qualche piccola nube astrologica passeggera. Nel segno del Leone, infatti, che tecnicamente vi contrasta nello schema dello Zodiaco, c’è nel suo transito annuale il Sole.

Indicazione dei transiti planetari di questa giornata contrassegnata dalla variabilità. Nella Vergine, segno per voi tecnicamente ostile sulla ruota dello Zodiaco, è ospitato Mercurio che può disturbarvi dandovi malumori passeggeri o qualche incomprensione in famiglia, specie nel rapporto tra genitori e figli e se siete nati nella terza decade.