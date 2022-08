Oroscopo del 19 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Il Sole in una zona dello Zodiaco per voi felicissima, il segno del Leone, segno che condivide con voi l’appartenenza all’elemento Fuoco, parla di un momento fortunato e appassionante, dove la vostra natura ardimentosa avrà modo di esprimersi alla grande.

Firmamento sereno - variabile per voi. A offuscare un po’ il vostro orizzonte pianeti nel segno nemico adorato del Leone e in quello dell’Aquario: il Sole e Venere - Saturno. È possibile che alcune vostre intenzioni volenterose in campo familiare siano disattese o ritardate.

Venere è in angolo positivo nel Leone e voi vi sentite indubbiamente sollevati e vivificati in famiglia e nel gruppo di amici che frequentate abitualmente. Saturno splende invece in Aquario e vi infonde intelligenza se siete della terza decade.

Il duo Mercurio - Marte tra Toro e Vergine vi aiuta a contrastare qualche piccolo inciampo, sia di carattere pratico che emotivo quest’oggi: voi riuscite a usarlo come stimolo e occasione per provare a dare il meglio di voi stessi.

Una bella combinazione planetaria vi sorregge, senza porsi troppi problemi di parteggiare spudoratamente ed esclusivamente per voi! Prima di tutto la combinazione di Venere e del Sole che transita nel vostro segno costituisce già una grande promessa della buona sorte: la vostra personalità spumeggiante avrà modo di esprimersi alla grande, tanto nel privato quanto nell’ambito pubblico.

Cielo che si presenta punteggiato da astri a voi sempre più benevoli quest’oggi. Se avete lasciato le località estive di villeggiatura, il rientro non vi dispiacerà, al contrario, anzi avvertirete una piacevole sensazione al pensiero di riprendere le vostre abitudini e ricominciare a frequentare gli amici di sempre.

Due pianeti: in Capricorno Plutone e in Ariete Giove, possono dare nubi passeggere specie se siete nati nella prima decade. Una sensazione di apatia e di stanchezza potrebbe accompagnare questa vostra giornata, specie se siete ragazzi e vi attendono gli studi.

Si apre una nuova giornata di questo bollente mese di agosto e il bilancio che potete fino ad ora trarne, è senz’altro, positivo. Plutone, dal segno vostro amico fidato del Capricorno, continua a mandarvi influssi benefici che vi migliorano la forma fisica e aiutano a rasserenare anche la condizione psicologica.

Nella nuova settimana molti Sagittario hanno ripreso l’attività consueta. Saturno in sosta nel segno amico dell’Aquario vi consente l’inizio di un ciclo di attività, di iniziative, di desideri che parte sotto ottimi auspici. Giove, il vostro paladino ideale, si dispone in aspetto magnifico specie se siete nati nella prima decade.

Quadro dei transiti planetari positivo anche in questa giornata, in cui alcuni di voi hanno lasciato le amene località di vacanza e sono diretti (o sono, addirittura, già giunti), nei luoghi abituali di appartenenza. Urano, il vostro pianeta guida, grande organizzatore pratico e mentale di ogni situazione per il vostro segno, vi sorregge a gestire i passaggi da un posto all’altro.

Ottimi auspici astrologici vi aprono a una giornata in cui, via via, tutte le negatività passate (se ce ne sono state e si sono avvertite, ovviamente), saranno definitivamente fugate. Il Sole sta per uscire dal Leone (tra tre giorni esatti) e annuncia un nuovo ciclo meno attraversato da alti e bassi per voi.

Il Sole resta ancora in Leone ma per poco e un nuovo ciclo sembra chiudere la pienezza della stagione estiva. Il vostro stato psicologico è abbastanza buono e messo in rilievo da una ottima forma fisica, che il transito di uno scintillante Plutone nel segno vostro amico del Capricorno, vi dona.