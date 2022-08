Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 1 agosto

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 1 agosto.

Giove in congiunzione nel vostro segno dell’Ariete innalza il tono vitale e affina le vostre virtù di sensibilità e di percezione attenta del reale. Una vera fortuna e un anno da ricordare questo 2022.

Provate un po’ di stanchezza anche per il vostro fisico incrollabile e pronto a superare traguardi e prove. Le vacanze, se ancora non sono giunte, diventano davvero la boccata d’ossigeno che ci vuole per farvi venir fuori dalle fatiche della routine.

Il team composto da Sole, Mercurio, Giove, Saturno tutti molto positivi per voi fanno procedere in bellezza questo mese di agosto 2022. Quasi a temperare le fortune vostre un po’ eccessive, Nettuno vi tiene un po’ a bada per quanto concerne alcune vostre brillanti ambizioni.

Comincia un mese di agosto da non dimenticare, specie se appartenete alla seconda e terza decade del vostro segno. Marte, Urano e Venere vi spalleggiano, consentendovi di esprimere al meglio la vostra personalità, tanto nel settore sociale, quanto in quello familiare e affettivo.

Quadro segnato da valori Fuoco, per voi molto congeniali. Il Sole splende nel vostro segno e vi dona un tono vitale molto alto, combinato a una esplosiva gioia di vivere. Al luminare diurno, maschile, attivo dello Zodiaco si unisce anche Giove nell’esplosivo Ariete.

Giornata benefica e positiva nel mese centrale dell’estate, con la prestigiosa presenza di Venere e Marte benefici per il vostro segno. Urano, vostro governatore ideale vi guarda amorevole dal segno fidato alleato del Toro: salute e forma fisica, famiglia e rapporti amichevoli, godono di buoni auspici.

Primo giorno del mese di agosto molto soddisfacente. La Luna oggi, insieme a Mercurio e al Sole, occupano segni amici, portandovi benefici un po’ in tutti i campi. La configurazione generale positiva stempera e minimizza ogni eventuale contrarietà che si verifica e che possiamo definire di routine.

Si apre un agosto 2022 davvero fortunato per voi, dopo qualche mese decisamente faticoso e stressante e specie se siete Scorpioni della seconda decade. Nettuno stabilmente transita nel segno fidato alleato dei Pesci e vi regala una bella serenità interiore.

Un gioco planetario vivace, stimolante, positivo, è enfatizzato da Giove Ariete. Tuttavia, tentazioni di prepotenza possono prendervi questa giornata specie nell’ambito più intimo, privato, nella famiglia e nella cerchia delle amicizie.

Plutone, ospitato nel vostro segno, vi allieta la giornata favorendovi in molti settori ricreativi e professionali. Intanto, se siete in vacanza, il pianeta più “creativo” dello Zodiaco, arricchisce notevolmente il vostro patrimonio intellettuale e culturale.

Giove è ospitato nel segno amico dell’Ariete e vi può rendere più lucidi e attenti di quanto abitualmente già non lo siate. Mercurio tuttavia vi contrasta: specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade, dovrete stare in guardia e vedere dove mettete i piedi questa giornata d’estate.

Posizioni astrali magnifiche confermano che il mese finale dell’estate è entrato per voi sotto i migliori auspici. Nettuno, vostro nume tutelare, occupa sempre il vostro segno e vi consente di svolgere qualsiasi progetto con velocità, efficienza e intima soddisfazione.