Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 luglio segno per segno

Scenario che vi vede carichi di energia, pronti a vivervi l’imminente ultimo weekend di luglio con la classica velocità che si imprime in ogni settore e in ogni direzione vogliate portare la vostra vita. Grandi propulsori di questa energia sono il Sole e Mercurio, dal Leone ora in ottima posizione per l’Ariete.

Si approssima il weekend e vi ritrova in un momento in cui ricercate una vostra dimensione privata in cui ricrearvi, specie se appartenete alla prima decade taurina. Avendo a disposizione un’isola, sarebbe proprio quella la vostra dimensione ideale, in cui potreste appartarvi per qualche giorno.

La Luna è benefica quest’oggi nel segno del Leone e vi colora la giornata di tonalità gioiose, vivaci come a voi più piace, almeno in linea di massima. L’armonia familiare non vi manca e questo costituisce già un’importantissima base di partenza per la conquista del vostro benessere.

Qualche piccolo contrattempo familiare crea lievi perturbazioni estive di passaggio nel vostro cielo di questo nuovo giorno di luglio. Niente di grave, ma per via di Giove e Plutone, dissonanti da Ariete e Capricorno, dovrete fare i conti con i dissapori che in casa potranno interessare i figli, i genitori, i rapporti tra moglie e marito.

Giornata per voi sereno – variabile, dal momento che dovrete vedervela con una posizione imbronciata di Marte - Urano in angolo dissonante dal segno del Toro e di Saturno in Aquario. Niente di grave e preoccupante, comunque.

È Urano ancora oggi per voi l’astro che vi favorisce al top, poiché, ospitato in Toro, vi rende precisi, efficienti e attenti a tutto quel che si svolge attorno a voi, specie se nati nella seconda decade. Nei rapporti sociali e familiari sarete un punto di attrazione notevole.

Cielo che ospita un favoloso Saturno nel segno amico dell’Aquario. I rapporti umani di ogni tipo balzano in primo piano e vi consentono di avere un ruolo significativo nel teatro degli eventi. In famiglia è vostro il contributo a realizzare un momento di conciliazione e di ripresa di rapporti tra conviventi che non si stavano comprendendo.

È un quadro astrologico con pianeti che vi guardano un po’ imbronciati e altri che vi sorreggono potentemente quello di oggi. La Luna può darvi qualche lieve nervosismo poiché, trovandosi a voi tecnicamente ostile, nel Leone, vi sollecita a essere ordinati e a rispettare formalismi e schemi: tutto quel che a voi, sottilmente, non aggrada.

I pianeti vostri geni protettori sono oggi la Luna, il Sole e Mercurio e vi promettono colpi di scena in diversi ambiti della vostra vita: dal settore più prettamente personale a quello sociale, dalla crescita spirituale e morale, alla dimensione materialistica ed economica.

Un fortunato, efficiente, lucidissimo Saturno ospitato a proprio agio nel segno buon vicino Aquario, vi alleggerisce la vita quotidiana, gettando una luce di ironia e di volontà di essere osservatori della realtà con acuto distacco.

Fuochi pirotecnici si prospettano ancora per voi in questo scorcio di piena estate e a partire già da oggi. Giove vi sorride provvedendovi di un’energia fisica e mentale notevole, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 gennaio al 2 del mese di febbraio.

Le combinazioni planetarie di questo nuovo giorno di luglio esprimono movimento e voglia di rinnovamento. I due pianeti più lenti e potenti nello schema zodiacale, Nettuno e Plutone, il primo ospitato in congiunzione nel vostro segno dei Pesci, il secondo in quello amico del Capricorno, ravvivano il vostro Io creativo e il temperamento estroso.