Tre giorni di incontri e laboratori dedicati a ragazzi e ragazze dai 7 ai 14 anni. Al via la sesta edizione del primo festival di giornalismo per bambine e bambini, con appuntamenti di formazione anche per genitori, insegnanti ed educatori ascolta articolo

Dall’8 al 10 maggio torna Internazionale Kids a Reggio Emilia, promosso dall’omonimo mensile. Si tratta della sesta edizione del primo festival italiano di giornalismo per bambini e bambine per portare in Italia il meglio della stampa straniera per lettrici e lettori tra i 7 e i 14 anni. Lo scopo della kermesse è fornire a grandi e piccoli gli strumenti per orientarsi in un'attualità spesso complessa da capire e raccontare. Podcast, mostre, workshop, proiezioni, spazi per giocare, riposare e imparare. La tre giorni emiliana ha in programma decine di appuntamenti per ragazzi e ragazze, ma anche numerosi eventi per genitori, insegnanti ed educatori.

Gli eventi del festival: dalla letteratura al teatro Per tre giorni si susseguiranno incontri, laboratori, proiezioni, letture per stimolare creatività e spirito critico. La letteratura sarà ancora una volta protagonista del festival con tante presentazioni di libri e fumetti, come "Alterales Al lago, al lago!", edito da Hopi Edizioni, o "Il tasso e la bambina", scritto dall’etologa Chiara Grasso e illustrato dalla disegnatrice Irene Penazzi per Aboca Edizioni. Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, chiuderà gli incontri lettarari con la presentazione di "L’Atlante delle frontiere", un libro-laboratorio per comprendere attraverso le storie personali e familiari cosa sono le frontiere, le rotte migratorie, il diritto di viaggiare, la cittadinanza. Non mancheranno gli appuntamenti per esplorare il linguaggio visivo contemporaneo. A partire da "Abitare il corpo", una proiezione di fotografie da tutto il mondo. Cinema, teatro e musica saranno altrettanto centrali. Nel primo giorno di festival, 8 maggio, si partirà con la proiezione del film" Sisters: the Summer we found our superpowers" di Silje Salomonsen e Arild Østin Ommundsen. Mentre sabato il Teatro Cavallerizza ospiterà lo spettacolo "Alla ricerca della meraviglia" per l’anteprima di tre studi coreografici. Potrebbe interessarti Libri per bambini e ragazzi, 6 storie per sognare in grande

“Imparare facendo”, il festival si arricchisce di laboratori e workshop Quasi 40 appuntamenti animeranno le giornate di Internazionale Kids a Reggio Emilia. Tra cui "Facciamo facce", l’attività ideata da Patrimoine à roulettes e dall’illustratrice Teresa Sdralevich, e "Il viaggio dell’acqua", il laboratorio ideato da Agricola Villa Canali, in collaborazione con Iren, per osservare il mondo microscopico a partire dall’alga spirulina. Si parlerà anche di scienza con laboratori come "Le forme della Luna" che metterà a disposizione del pubblico un lunatario per capire perché la luna cambia forma nel cielo. E ancora: laboratori teatrali e scientifici, workshop artistici, quiz per scoprire Paesi, culture e tradizioni del nostro continente e progettare la città europea che vorremmo. Vedi anche Una guida anti-trappole per bimbi e genitori contro la disinformazione

Gli incontri per i “grandi” Il festival non lascia indietro nessuno e torna anche quest’anno con una serie di incontri di formazione per adulti, genitori, formatori, insegnanti ed educatori. Come l’evento a cura dello staff educativo dei Musei civici di Reggio Emilia, "Allenare lo sguardo" o "Famiglie digitali", un progetto cofinanziato dall’Unione europea e nato per ridurre il divario digitale tra genitori e figli. Ma anche incontri educativi, a partire da "Senza Tabù", la rassegna dei libri migliori per parlare ai ragazzi di corpi, educazione di genere e sessualità. Con "Crescere tra le intelligenze artificiali", invece, si parlerà di usi consapevoli dell’intelligenza artificiale, discutendone le potenzialità e imparando a tracciarne regole e confini chiari per non farsi guidare dagli algoritmi. Leggi anche “Sfatiamo tabù per sentirci meno sole”: la maternità senza filtri