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Cronaca

Una guida anti-trappole per bimbi e genitori contro la disinformazione

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Dalla fonte alla condivisione, una guida in otto mosse per aiutare bambini, bambine e famiglie a riconoscere la disinformazione online e usare il web con più consapevolezza sviluppata da Facta a Internazionale Kids a Reggio Emilia

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