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Bambini e sport, quando l’Ai lavora a tutela del benessere

Claudia Torrisi

Claudia Torrisi
©Getty

Per trasformare l’ambiente sportivo in un luogo sicuro, inclusivo e adatto ai più piccoli c’è ancora tanta strada da fare. Discriminazioni, bullismo, violazioni della loro salute fisica e psicologica sono ancora molto presenti, per non parlare del gap di genere tra maschi e femmine. Per aiutare allenatori ed educatori a mettere in pratica codici di condotta che possano migliorare la cultura dello sport è nata la piattaforma Sport4Safe di Terre des Hommes: un progetto concreto che unisce Safeguarding e benessere 

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