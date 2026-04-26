Libri per bambini e ragazzi, 6 storie per sognare in grande

Esplorare il mondo dei sogni significa offrire ai ragazzi le chiavi per decodificare la realtà attraverso la lente del fantastico. Questi sei libri raccontano storie di sogni, non come semplice evasione, ma come spazio di crescita, coraggio e ribellione interiore. Buona lettura!
- Chris immagina di essere un piccolo astronauta forte e coraggioso, che sogna di esplorare l'universo insieme al suo carlino Albert. Ha solo un piccolo problema: di notte, ha paura del buio! Ma quando guarda l'allunaggio in Tv e vede dei veri astronauti che si muovono nello spazio più nero, Chris scopre che il buio non è per niente pauroso, ma bello ed elettrizzante, soprattutto quando a farti compagnia ci sono grandi sogni. Immensi come lo spazio.
- La Nuvola di Abeti, la grande casa di tamiglia sull'isola del Principe Edoardo, in Canada, per una bambina dall'immaginazione strenata e piena di meraviglia è un luogo carico d'incanto. Lì vive Marigold Lesley, con la mamma, la Nonna Giovane e la Nonna Vecchia. Dal grande concilio del clan Lesley in cui viene discusso a lungo il nome da darle ai primi incontri con il mondo filtrati dalla sua fantasia, questo delicato classico segue le avventure che Marigold vive nel tempo dilatato e magico dell'infanzia.
- Caspia ha dodici anni e non è affatto entusiasta di trascorrere l'estate a Brooklyn, lontana dalla sua piccola città del Maine. Ma quando trova per caso un plico di lettere risalenti agli anni '50, scritte tra due sorelle e ricche di enigmi botanici, la noia si trasforma in avventura. Decisa a scoprire il mistero, Caspia si mette a indagare tra la gente del quartiere, stringendo nuove amicizie e imparando a credere più in se stessa.
- Silvia Spider non riesce a dormire. Tra poche ore, con la sua classee con l'amica del cuore Sofia la Bionda, si imbarcherà sulla Nave dei Libri, diretta a Barcellona per la Giornata internazionale del Libro. La Spider Investigation, al completo con i fidati amici Léon e Massimiliano, scoprirà che sulla nave c'è un criminale, e tentando di sventare i suoi loschi affari i quattro ragazzi si troveranno alle prese con una storia ben più grande di loro.
- Ximena Reale è pronta a solcare i mari... Si è allenata duramente per diventare una dei cazadores, l’élite dei cacciatori di pirati che minacciano l'Impero di Luza. Ma essere l’allieva migliore non basta, non se sei figlia di una coppia di fuorilegge. Così, quando Gasparilla, il pirata più famigerato di Luza, torna dall’oblio e attacca la capitale, Ximena si offre di catturarlo in cambio della nomina. Ma c'è un posto disponibile, e il rivale di Ximena è Dante de León. Privilegiato, orgoglioso e maledettamente bello.
- LEGAMI, brand italiano leader nel gift & stationery, debutta nell'editoria con un romanzo d'avventura scritto dal fondatore e anima creativa dell'azienda. Un romanzo spiritoso, tenero e rocambolesco su quattro ragazzi che imparano come essere imperfetti sia l'unico superpotere che vale davvero la pena avere, e come i legami siano la corda di salvataggio capace di tenerti al sicuro anche quando tutto intorno è oscurità.