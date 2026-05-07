Emanuele Filiberto di Savoia vuole far annullare il suo matrimonio dalla Sacra Rota. Questo quanto riportato dal settimanale "Oggi" a proposito delle nozze celebrate nel 2003 con Clotilde Coureau. "Ho in animo di chiedere che il mio matrimonio, celebrato a Roma in Santa Maria degli Angeli, con Clotide Courau, sia sciolto davanti al Tribunale della Sacra Rota". Questo sarebbe, infatti, il desiderio del principe di Casa Savoia dopo la fine del rapporto con l'attrice francese e l'inizio della relazione con l'imprenditrice messicana Adriana Abascal.

La nuova avventura sentimentale

Emanuele Filiberto aveva già fatto conoscere le sue intenzioni rispetto al rapporto con Clotilde, spiegando di voler divorziare dalla moglie per dedicarsi completamente alla sua nuova storia d’amore con Abascal. La nuova compagna ha accompagnato, proprio di recente e come documentato sui social, il principe nel corso di in un viaggio in Giappone, in cui era presente anche Vittoria, la maggiore delle due figlie di Emanuele Filiberto e Clotilde. Tra l'altro, racconta ancora "Oggi", l'intervento della Sacra Rota permetterebbe al principe stesso di sposarsi nuovamente in chiesa con l'attuale compagna.

La fine del rapporto con Clotilde Coureau

Circa un anno fa, nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera, Emanuele Filiberto di Savoia aveva parlato della fine del matrimonio con Clotilde Courau, dal quale sono nate due figlie, ovvero Vittoria e Luisa: "La separazione è stata decisa quattro anni fa ma andiamo molto d’accordo, la stimo e le voglio bene e sarà sempre la madre delle mie figlie, che sono strepitose", aveva dichiarato il principe. Poi lo scorso aprile, intervistato ancora da "Oggi", lo stesso membro di casa Savoia aveva svelato che lui e l'ex moglie avevano avviato le pratiche per il divorzio.