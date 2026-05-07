Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Emanuele Filiberto vuole far annullare dalla Sacra Rota le nozze con Clotilde Courau

Lifestyle
©IPA/Fotogramma

Il desiderio del principe di Casa Savoia è quello di far annullare il matrimonio, durato circa vent'anni, con l'attrice francese per poter vivere a pieno il rapporto con la nuova compagna, l'imprenditrice messicana Adriana Abascal

ascolta articolo

Emanuele Filiberto di Savoia vuole far annullare il suo matrimonio dalla Sacra Rota. Questo quanto riportato dal settimanale "Oggi" a proposito delle nozze celebrate nel 2003 con Clotilde Coureau. "Ho in animo di chiedere che il mio matrimonio, celebrato a Roma in Santa Maria degli Angeli, con Clotide Courau, sia sciolto davanti al Tribunale della Sacra Rota". Questo sarebbe, infatti, il desiderio del principe di Casa Savoia dopo la fine del rapporto con l'attrice francese e l'inizio della relazione con l'imprenditrice messicana Adriana Abascal.

La nuova avventura sentimentale

Emanuele Filiberto aveva già fatto conoscere le sue intenzioni rispetto al rapporto con Clotilde, spiegando di voler divorziare dalla moglie per dedicarsi completamente alla sua nuova storia d’amore con Abascal. La nuova compagna ha  accompagnato, proprio di recente e come documentato sui social, il principe nel corso di in un viaggio in Giappone,  in cui era presente anche Vittoria, la maggiore delle due figlie di Emanuele Filiberto e Clotilde. Tra l'altro, racconta ancora "Oggi", l'intervento della Sacra Rota permetterebbe al principe stesso di sposarsi nuovamente in chiesa con l'attuale compagna. 

La fine del rapporto con Clotilde Coureau

Circa un anno fa, nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera, Emanuele Filiberto di Savoia aveva parlato della fine del matrimonio con Clotilde Courau, dal quale sono nate due figlie, ovvero Vittoria e Luisa: "La separazione è stata decisa quattro anni fa ma andiamo molto d’accordo, la stimo e le voglio bene e sarà sempre la madre delle mie figlie, che sono strepitose", aveva dichiarato il principe. Poi lo scorso aprile, intervistato ancora da "Oggi", lo stesso membro di casa Savoia aveva svelato che lui e l'ex moglie avevano avviato le pratiche per il divorzio.

Approfondimento

Emanuele Filiberto ammette: Savoia hanno violato esilio diverse volte

Lifestyle: Ultime notizie

Salone del Libro 2026, cosa fare a Torino: eventi da non perdere

Lifestyle

Dal 14 al 18 maggio 2026, Torino ospita l’edizione della fiera Internazionale del Libro al...

Festa della Mamma, dove andare e cosa fare per una giornata insieme

Lifestyle

La mamma è sempre la mamma ... e domenica 10 maggio è la sua festa. Il miglior regalo? Passare...

Oroscopo del giorno, le previsioni del 7 maggio segno per segno

Lifestyle

Si parte con una nuova giornata tutta da vivere: sarà davvero particolare? Lavoro, amore e...

La classifica dei piatti italiani più amati in Europa: il report

Lifestyle

Lo evidenzia 'The Italian Table Abroad', presentato da Fipe-Confcommercio, in occasione della...

Salone del libro di Torino 2026, gli ospiti più attesi

Lifestyle

La più importante fiera del libro e della cultura si prepara ad aprire i battenti con un'edizione...

Lifestyle: I più letti