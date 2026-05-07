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Premio Bancarella 2026, annunciata la sestina dei libri finalisti: ecco quali sono

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©Getty

In gara le opere di Recchia, Ruffini, Menin, Gentile, Fasciano e Kingsley, presentate dalla Fondazione Città del Libro. Il vincitore della 74esima edizione sarà proclamato il 26 luglio a Pontremoli

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Sono stati presentati a Milano i sei libri finalisti del Premio Bancarella 2026, nel corso di un incontro presieduto da Ignazio Landi, Presidente della Fondazione Città del Libro. La selezione compone la sestina della 74esima edizione del riconoscimento assegnato dai librai pontremolesi.

I titoli in gara

I sei volumi finalisti sono: Io che ti ho voluto così bene di Roberta Recchia (Rizzoli); Io sono perfetto di Paolo Ruffini (La Nave di Teseo); L'Anna che verrà di Annalisa Menin (Giunti Editore); La volta giusta di Lorenza Gentile (Feltrinelli); Mi chiamo Ruggine di Gianlivio Fasciano (Castelvecchi); Scandalo a Hollywood di Felicia Kingsley (Newton Compton Editori).

La proclamazione del vincitore

Il libro vincitore sarà annunciato il 26 luglio nella storica piazza della Repubblica di Pontremoli (Massa Carrara), al termine dello spoglio dei voti espressi dai librai indipendenti.

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