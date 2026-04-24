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Cronaca

Milano cerca 10 librai: motore di cambiamento contro le chiusure

Ludovica Passeri

©Getty

Un nuovo bando mette a disposizione nuovi spazi sparsi in tutta la città per librerie indipendenti e di prossimità: non semplici negozi di libri ma luoghi di aggregazione. L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi: "Ecco tutti i progetti messi in campo per sostenere questo settore in difficoltà"

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