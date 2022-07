Oroscopo del 27 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Firmamento dei transiti planetari strepitoso, con una ottima posizione oggi di Mercurio, del Sole che sono ospitati nel segno vostro amico del Leone per infondervi energia, voglia di vivere, entusiasmi a volontà, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e terza decade.

Nuovo giorno in cui la vostra intima forza vi fa ottenere risultati apprezzabili in vari ambiti, da quello personale e privato, a quello pubblico e attivo. Creatività, voglia di cambiare l’esistente allo scopo di migliorarlo, sono queste, le “costanti” che vi apparterranno in questo nuovo giorno di fine luglio.

Al culmine della stagione estiva si schiarisce completamente il vostro orizzonte, preparandovi a quella fase di armonia globale che tanto si si confà al vostro carattere allegro e aperto: interessando l’ambito familiare e quello amicale, l’ambiente di lavoro e quello del vostro ménage coniugale.

Un po’ affaticati dal caldo estivo, dalle seccature quotidiane e dagli impegni che ancora state portando a termine, vi avvicinate già mentalmente al fine settimana che vi propone momenti di maggior relax, specie se vi prendete, come state pensando, una meritata evasione al mare, in campagna o nella frescura della montagna.

Quadro dei transiti di questo nuovo giorno di fine luglio che mostra aspetti contrastanti per il Leone. Dovendo fare una sintesi, da un lato troviamo Luna, Sole e Giove, in buon aspetto per il vostro segno a corroborare i vostri animi.

Il vostro carattere vi vuole seri, razionali, sempre molto presenti a voi stessi. Saturno quest’oggi, in un segno altrettanto analitico e ponderato come l’Aquario, conferma la vostra attitudine a non scomporvi e la capacità di analizzare con logica ogni cosa. La vostra forma fisica, con Urano favorevole nel Toro, è in uno stato di grazia.

Panorama dei transiti odierni che presenta un cielo di fine luglio fondamentalmente sereno. La Luna è vero, è tecnicamente ostile dal segno del Cancro, ma ancora per pochi giorni e il suo transito sarà controbilanciato da Saturno e dal Sole rispettivamente nel segno dell’Aquario e del Leone.

Cielo gratificato da un ottimo aspetto di Plutone che vi sorride dal segno del Capricorno, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 20 di novembre. La vostra disorganizzazione recente è completamente allontanata e voi siete sempre efficienti e presenti a voi stessi.

Quadro dei transiti planetari che vede quest’oggi pochi pianeti in angolo a voi contrario! E ancora una volta siete sul gradino dei segni vincitori del giorno! In bell’aspetto per il vostro segno dall’amico Leone troviamo il Sole e Mercurio, poi Saturno e Giove da Aquario e Ariete, per finire con Plutone in Capricorno: ognuna di queste forze planetarie è schierata per farvi primeggiare.

Plutone, Urano e Marte vi favoriscono innalzando la percettività, il senso dell’accoglienza e la socievolezza, impostate su basi razionali. In famiglia potrete avvertire un clima di fiducia e di armonia che vi restituisce uno stato d’animo sereno, rilassato, appagato nei vostri affetti più vicini.

Mercurio nel segno nemico amatissimo del Leone può far giungere qualche piccolo temporale estivo sul vostro cielo. Nulla di grave, ma solo qualche necessità da parte vostra di procedere con maggiore attenzione e cautela nel delicato ambito dei rapporti familiari e interpersonali in genere.

Nettuno, il vostro nume tutelare, benefico in congiunzione in Pesci, vi induce a prendere decisioni ragionate e a meditare ogni cosa che oggi fate. Anche il pianeta della lucidità, Saturno, vi è favorevole dal buon vicino Aquario interessando i Pesci nati nella terza decade, che vedono innalzarsi in maniera anche potente il livello della loro intelligenza.