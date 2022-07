Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 26 luglio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 26 luglio.

Quadro dei transiti odierni che vede la presenza di Luna e Saturno che vi inviano suggerimenti di pratico buon senso, di atteggiamenti meno esplosivi e un po’ più equilibrati. I valori Fuoco, però che stimolano in voi energia, volontà di dominare il prossimo e di cedere all’invadenza, continuano a essere piuttosto spiccati.

La Luna è sempre benefica per il vostro segno! Il luminare vi chiederà di sapervi adattare ai cambiamenti dell’esistenza che si succederanno, con buon senso e volontà di apprendere dall’esperienza. E, da questi cambiamenti, riuscirete a trarne sempre il buono che possono alla fine dare.

Scenario di radiose novità quest’oggi. Avete il passato alle spalle e procedete spediti verso un futuro più radioso. È Saturno a illuminare il vostro cammino, costellandolo di occasioni e incontri fortunati, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 22 di giugno.

Venere, il vostro nume tutelare, continua la sua danza in Cancro, favorendo non solo salute e affetti ma anche il vostro lato intellettuale, specie se nati dal 17 al 22 luglio. Con una bella congiunzione di Luna e Venere nel vostro segno riuscite a modificare un po’ della vostra volubilità anche perché Mercurio, benefico, il pianeta della lucidità mentale vi renderà più riflessivi e analitici.

Profilo dei transiti di questo nuovo giorno contraddistinto da passaggi planetari positivi, alternato con altri un po’ più disturbanti. In particolare Urano, tecnicamente negativo dal Toro, vi richiama alla normalità e alla scelta di strade battute, più che al rischio e all’azzardo, sia pure, per voi, in certi casi, entusiasmanti.

Mercurio, il messaggero alato, il dio delle comunicazioni e degli scambi, del senso dell’umorismo e dell’abilità commerciale, si trova nel segno vostro buon amico del Leone. A suo agio in questo segno vostro compagno nella successione dei segni, Mercurio arricchisce la vostra vita sociale e rende vibranti gli incontri ad ogni livello, specie per la seconda decade.

Un orizzonte estremamente produttivo vi si apre davanti. È vero che ci sono Giove e Plutone a darvi idealmente battaglia dai segni tecnicamente ostili dell’Ariete e del Capricorno, ma dalla vostra avrete pianeti del calibro del Sole, di Mercurio e infine di Saturno che vi sorride dal segno buon amico dell’Aquario.

Quel che vi tocca positivamente oggi è l’aspetto della Luna nel segno vostro fidato alleato del Cancro, producendo bellezza, armonia, buona salute. Con il corpo celeste amico arriva, inoltre una gioia di vivere contagiosa, che sapete irradiare anche su chi vi circonda.

Costellazione planetaria di questo nuovo giorno d’estate abbastanza positiva. I valori Fuoco così pronunciati, con il Sole e Mercurio nel segno del Leone, vi rendono brillanti e vivaci. Giove Ariete vi infonde slancio, esuberanza, vigore.

Ricevete i benefici di Marte in Toro, posizione di grande forza illuminante, che vi aiuta a risolvere difficoltà piccole e grandi. È vero, siete sommersi dagli impegni, ma come amico fidato avete adesso un poliedrico Urano, che vi spiana la strada dotandovi di arguzia e di una specifica adattabilità a tutte le situazioni.

Quadro dei transiti discreto in linea di massima con qualche eccezione. Urano e Marte, oggi dissonanti, possono crearvi qualche impedimento che superate molto bene. A frenare il libero sfogo dei vostri divertimenti in particolare ci penserà la vostra famiglia che vi chiederà una più sentita presenza.

Il duo Luna - Venere, sintesi dell’empatia, d’intelligenza e dell’ironia, della voglia di vivere si trova ancora nel segno amico del Cancro e vi suggerisce di armonizzare la vostra vita familiare, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 20 di marzo.