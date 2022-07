Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 luglio.

In famiglia vi godete una sentita armonia che si estende su tutti i componenti del vostro habitat. I rapporti tra i genitori e i figli vivono un momento di particolare grazia e sono contraddistinti dal rispetto e da un profondo affetto reciproco. La vostra salute è eccellente.

La configurazione astrologica stimola la vostra voglia di fare e di realizzare, ponendovi saggiamente dei limiti che rafforzano la vostra maturità. Moderate gli accenti alla vostra brillante tendenza oratoria, prestando più attenzione all’ascolto di quel che hanno da dire gli altri. Vi servirà quando, a metà giornata, sarete chiamati a risolvere una questione.

Il Sole a partire dalla serata transita in un punto dello Zodiaco per voi consono: il Leone. Questa particolare configurazione, che si forma una volta all’anno per il vostro segno, può favorire alcune situazioni di stimolo sulla vostra personalità anti convenzionale che tenderà a esprimersi ancora più contro corrente.

Una sensuale Venere in congiunzione col vostro segno ha il potere di rinnovare il vostro gusto per l’avventura. E trova il modo di esprimersi anche in un viaggio particolarmente avvincente che state per realizzare e vi infonderà linfa vitale ed entusiasmo oltre a vivificare il vostro spirito.

È un incastro dei pianeti che apre un momento fortunato sotto tutti i punti di vista. È uno dei vostri astri di elezione, il Sole, a muovere ora i giochi. Una giornata trascorsa al mare a contatto con la natura e la luce solare, contribuisce a schiarire alcuni contrasti che si erano verificati di recente con il vostro amore.

I vostri numi tutelari, Mercurio e Urano si trovano in due segni per voi favorevolissimi: il Leone e il Toro: e il momento si rivela altamente positivo. È possibile, tuttavia che il vostro temperamento pacato sia, in questa giornata, un po’ scosso da interessi e proposte svariate che giungano dall’ambiente circostante.

È sempre Mercurio a sorridervi oggi dal segno caloroso e simpatico del Leone, portandovi novità in diversi campi, da quello sociale e mondano a quello familiare e più esplicitamente affettivo. C’è un desiderio di realizzare e costruire che vi caratterizza. A partire da questa giornata vi programmate diverse attività, relazioni, piani ludici e vacanzieri.

Il nuovo giorno di luglio porta una ventata di allegria e voglia di iniziare nuove imprese, anche per un segno interessato a tante iniziative e, legittimamente, a metà estate, un po’ ozioso, come il vostro. Il desiderio di riunire persone care attorno a voi è fortissimo e stimolato dall’intervento degli amici più stretti, da coloro che vi vogliono bene.

Il luminare maschile, diurno, caloroso, il Sole, occupa da quest’oggi trionfalmente il segno amico del Leone a partire dalla serata. Esplode la vostra invidiabile carica di energia vitale e in vari ambiti riuscite ad essere numeri uno, per energia, entusiasmo e un felice dinamismo. La vostra attitudine all’accoglienza, specie se siete nati nella prima decade, vi porta ad essere ospiti perfetti.

Nuovo giorno di mezza estate in cui potrete avvertire una certa stanchezza e desiderare di non uscire o stare per forza a contatto con la gente. Una dissonanza di Venere vi colpisce e tende un po’ a farvi rintanare quest’oggi. Preferite l’abbraccio degli affetti consolidati alla dimensione frenetica della folla o dei ritrovi mondani e festaioli.

Una bella combinazione planetaria che si è ben assestata per voi vi apre a un nuovo ciclo che promette folgoranti successi. Saturno nel vostro segno vi assicura un tono vitale alto e una salute eccellente. Condividete interessi culturali e politici insieme alla vostra dolce metà.

Adattabilità è la parola chiave di questa giornata di fronte a un succedersi di circostanze imprevedibili che impegnano tutto il vostro ingegno e, in certi momenti, anche la vostra proverbiale forza d’animo. La configurazione generale vi può comportare infatti piccoli inciampi, sia in ambito familiare che pratico.