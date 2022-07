Oroscopo del 21 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Scoppiettanti valori Fuoco vi vedono in splendido aspetto, pronti ai nastri di partenza, per tagliare traguardi prestigiosi: arrivando per primi alla vittoria. È un momento in cui prevale più il lato passionale della relazione amorosa su quello sentimentale.

Profilo dei transiti planetari che apre una giornata per voi estremamente produttiva. E ciò, per il carattere così intensamente pratico e operoso che vi ritrovate, è proprio il migliore auspicio vi si possa fare. Dovete stare molto cauti quest’oggi e cercare di “porvi in ascolto” delle esigenze del partner.

Riparte una nuova giornata facendovi salire su un vero e proprio treno in corsa: che si dirige verso mete di risultati raggiunti e con discreta facilità. Il vostro nume tutelare, Mercurio, in felice aspetto dal buon amico Leone, vi fornisce capacità di essere molto comprensivi col partner, un po’ capriccioso oggi.

Avvertite un’insospettata energia, da spendere tutta nelle questioni pratiche e quotidiane lasciate in sospeso. La famiglia occupa infatti ogni vostro pensiero e vi fa attivare con vigore, usando le vostre qualità più apprezzate, come l’intuito e la genialità, per risolvere ogni situazione che non vi aggrada.

Un frizzante gruppo di pianeti in segni di Fuoco vi ravviva lo spirito creandovi occasioni di piacere e di divertimento. Il vostro naturale gusto per l’avventura vi colora di soddisfazioni la giornata. Mercurio in congiunzione nel vostro segno vi promette che farete faville nei contatti occasionali.

Profilo dei transiti di questo nuovo giorno d’estate discreto, a parte qualche piccola contrarietà, sia in campo attivo che nel settore dei rapporti interpersonali. Potrete avvertire la dissonanza celeste, che si verifica questa giornata di luglio, con Nettuno, collocato nel segno dei Pesci.

Gioco planetario che comincia sotto ottimi auspici per voi, specie per quel che concerne il settore dell’attività svolta e della vita sociale. Una configurazione delicata tra Venere e Giove ospitati nei segni nemici amatissimi di Cancro e Ariete, produce qualche piccolo momento di incomunicabilità con la persona amata. Nulla di grave, ma vi si richiederà di essere più presenti nel rapporto.

Continuate la settimana con un pizzico di entusiasmo e la serena fermezza del vostro carattere. È possibile che qualche piccolo disturbo possa incrinare la vostra forma fisica. Controllate in particolare la salute dell’intestino e dell’apparato urogenitale, veri punti forti - deboli del vostro segno.

Prosegue il cammino dei transiti positivi sul vostro segno e vi indirizza a conseguire via via successi strepitosi. Il calore passionale che sprigionate sale davvero alle stelle, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 26 al 30 di novembre e dal 5 al 9 di dicembre. È possibile sentiate il bisogno di manifestare tutto questo vostro slancio con l’impeto di cui lo Zodiaco vi ha dotati.

Gioco dei transiti di quest’oggi sereno - variabile. Una configurazione celeste dissonante di Giove vi impone qualche stop temporaneo alle iniziative finora messe in campo. E la vostra razionalità sarà il faro che vi consentirà di tenere brillantemente testa a qualche fluttuazione astrale di mezza estate.

Transiti che vi dipingono una strada un po’ in salita, ma nulla di grave, avrete solo la sensazione di non poter contare sulle vostre abituali tattiche e scoprire di trovarvi con le armi spuntate. Saturno nel vostro segno vi farà prestare un aiuto concreto a un amico che ha bisogno di voi, in special modo se appartenete alla terza decade.

Si apre un nuovo giorno che vi prospetta un quadro dei transiti un po’ complicato, con i pianeti che vi guardano un po’ sospettosi e non vi facilitano. Luna, Marte, Urano e Venere, da Toro e Cancro propongono una situazione molto variata nelle vostre frequentazioni sentimentali, se ancora non avete trovato l’anima gemella.