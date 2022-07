Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 20 luglio

A guidare le danze è oggi Giove, vero nume tutelare del vostro segno, in ottimo aspetto. Il pianeta interessa chi di voi è nato nella prima decade, che si vedrà arrivare una carica di ambizione diretta in ogni campo della sua vita e caratterizzante uomini e donne.

Una fase che vede alternarsi alti e bassi nel tono e nell’umore, vi caratterizza quest’oggi. È possibile ancora che non vi sentiate compresi come vorreste dall’ambiente che vi ruota attorno; nulla di grave, però. Recuperate il buonumore e la freschezza caratteriale grazie alla vostra sempre efficace verve ironica.

Profilo dei transiti che prosegue con più forza le indicazioni positive iniziate nei giorni precedenti e che erano quelle di vedervi marciare verso un futuro che progressivamente diventava radioso. Intanto Giove, dal segno amico fidato dell’Ariete, allevia alcune responsabilità che vi avevano gravato.

Ecco un momento che parla di rinnovamento nelle amicizie, di necessità di fresca socievolezza, di desiderio di contatti che vi ricreino lo spirito. In famiglia l’aria è un po’ di lieve diffidenza e piccole incomprensioni per via di Plutone contrario, che potrebbero indicare una necessità di dialogo genitori – figli.

Ancora un cielo che può risentire di qualche temporanea perturbazione estiva. Ma come tutti i temporali estivi, si allontanerà molto rapidamente. L’avvicinarsi della piena settimana tenderà a far sparire alcune incomprensioni (peraltro di poco conto), che avete condiviso con la persona prescelta come compagna di vita.

Quadro dei transiti che sviluppa differenze anche molto consistenti all’interno di ciascuna decade. In linea di massima il quadro appare abbastanza discreto soprattutto per la terza. Se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 18 di settembre il vostro fascino molto sensuale è messo in evidenza.

Fase discreta per il vostro segno, che vede la componente dell’umana socievolezza e dell’empatia, offerta da Mercurio in buon aspetto astrologico dal segno del Leone. Il potenziale di fascino si mantiene a livelli superiori alla media e consente successi indimenticabili.

Siete ancora in compagnia del Sole che, entrato da diverso tempo nel segno del Cancro, vi ha resi più sensibili del solito. La molla della competitività non si spegne mai in voi e prende vari campi d’azione, non solo quello attivo e lavorativo.

Profilo dei transiti molto promettente sotto tutti i punti di vista, grazie al contributo di diversi pianeti che tessono una trama di influssi dove vi potete inserire in maniera agevole. La Luna in Ariete e Mercurio in Leone, vi regolano tono e umore che appaiono particolarmente in forma quest’oggi.

Nuovo giorno che vi vede in rimonta su tutti i fronti, grazie a un bel Marte in Toro in ottimo aspetto per donarvi un umore eccellente. Non vi piacciono le conquiste facili, un segno indomito come il vostro vuole mettersi sempre alla prova e conquistare donne (o uomini a seconda dei gusti), non qualsiasi.

La Luna è per buona parte della giornata nel segno amico dell’Ariete e migliora i rapporti familiari, ma non solo, anche quelli amichevoli, ispirati a una bella affettività. Nettuno e Plutone, che abitano i due segni vostri buon vicini e fidati alleati di Pesci e Capricorno, decretano per voi momenti di intensità notevole sul piano emozionale.

Cielo di mezza estate contrassegnato da pianeti tutti, ma proprio tutti in posizione benefica. Tuttavia solo se nascete dal 18 al 20 di marzo avvertirete qualche piccolo dissapore in famiglia e qualche lieve problema di comunicazione con le figlie e i figli. Un senso di evoluzione accompagna il vostro legame di coppia quest’oggi.