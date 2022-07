Oroscopo del giorno, le previsioni del 19 luglio segno per segno

Vi godete una Luna nel vostro segno che non vi fa stare fermi neppure per un momento quest’oggi. Dinamici e scattanti, volate via come delle trottole, tutti presi da mille interessi.

Plutone e Nettuno lavorano per voi, se appartenete alla terza decade del vostro segno. Plutone nello specifico, aumenta il vostro potenziale di combattività, la grinta, la volontà di affermarvi, specie se siete nati dal 15 al 20 di maggio.

Una giornata che conferma le splendide indicazioni del giorno appena trascorso. È uno splendido Mercurio in Leone a toccare le corde della vostra sensibilità. Una nuova fiamma vi incendia i sensi; e, specie se appartenete alla prima e seconda decade del vostro segno, ha il potere di colorare di poesia il legame appena cominciato.

Questa fase della settimana vi vede un po’ in fibrillazione, probabilmente per via delle tante incombenze quotidiane e professionali. Venere, è in angolo molto positivo congiunta e vi invita quest’oggi a non abusare delle vostre energie.

Vi attende una giornata che porta il segno della buona fortuna. Mercurio entra nel vostro segno e innalza il livello del vostro buonumore. Luna e Giove in segni di Fuoco formano un ottimo aspetto con il vostro segno e vi promettono successi amorosi consistenti.

La vostra forza di volontà ha modo di esprimersi alla grande in questo nuovo giorno di luglio. In famiglia vi richiederà il vostro impegno costruttivo. Vi dedicate alla conquista di una persona che vi ha letteralmente stregato nell’ultimo periodo.

Siete gratificati dall’accoppiata Saturno – Mercurio, che occupa i segni vostri amici di Aquario e del Leone e il livello della vostra sensibilità raggiunge vette apprezzabili. Se appartenete al gentil sesso vedrete migliorare considerevolmente il vostro aspetto fisico e innalzarsi il livello del vostro fascino.

Avrete da sciogliere alcuni nodi e interrogativi in ambito familiare, specie se appartenete alla scorpionica seconda decade. La vostra proverbiale profondità e la capacità di comprensione delle esigenze altrui, vi verranno in soccorso. È Nettuno a condizionare adesso le vostre scelte emotive.

Con la Luna benefica per il vostro segno, il vostro cielo registra in maggioranza presenze planetarie positive, unicamente rivolte per favorirvi. Non manca Plutone, padrino dei vostri successi amatori e specie se infoltite le schiere dei Sagittari della terza decade. Plutone, innalza il livello della temperatura erotica.

Il vostro carattere materialista e concreto, da bravo segno di Terra, può essere lievemente incrinato dal trovarsi di Venere adesso nel segno del Cancro, che vi suggerisce che “non di solo pane vive l’uomo”. È necessario dare una svolta alla vostra realtà sentimentale, che richiede una partecipazione emotiva più intensa.

Fase di luglio decisamente segnata da una configurazione planetaria fausta. La leggerezza dell’elemento Aria stimola in voi la volontà di comunicazione e di socialità umana, oggi sostenuta dalla buona fortuna, dallo scambio intellettuale e dall’armonia spirituale. I sentimenti autentici sono in primo piano e hanno una parte predominante nella vostra vita.

Una splendida Venere nel segno amico del Cancro dimostra il miglioramento del vostro umore di quest’oggi e la vostra decisa disposizione d’animo più ottimista e sorridente. Continua per voi la buona combinazione dei transiti che favoriscono la vita passionale – erotica. Marte in Toro e Plutone in Capricorno sono entrambi ben disposti e stimolano il vostro gusto per l’avventura.