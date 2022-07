Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 luglio segno per segno

Combinazione astrologica abbastanza positiva per voi Ariete, in particolare per merito di uno splendido Giove. È Mercurio, che pur imbronciato dal Cancro, a far risvegliare il bambino che è in voi. E vi stimola a ricercare incontri effimeri e teneramente volatili, specie se siete nati tra il 6 e il 9 di aprile.

Marte benefico per il vostro segno vi apre a una giornata positiva, sebbene molto operosa da un punto di vista pratico. Ottime le indicazioni sotto l’aspetto familiare: vi godete l’armonia, in particolare di figli e nipoti. Forma fisica buona, ma dovete tenere sotto controllo i chili di troppo.

Un bell’Urano continua a rimanere in Toro, segno con cui stabilite rapporti di buon vicinato astrologico e che stimola in generale su voi l’attitudine alla riflessione sui legami affettivi. Chi di voi è single si può attendere colpi di fulmine che portano dritti verso unioni appassionate.

Accogliete la sfida di Plutone nel segno vostro contraltare dialettico del Capricorno e vivete una giornata serena. Mercurio e Sole nel vostro segno del Cancro, vi sorridono entrambi, facendo in modo che umore e vitalità siano in questo nuovo giorno di luglio al top. La forma fisica non desta preoccupazioni.

Continua il mese in modo abbastanza promettente con Venere che ancora è favorevole per il vostro segno e, probabilmente, fa svegliare freschi e riposati i nati nella terza decade leonina. In aggiunta sempre se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade e in particolare tra il 25 e il 29 di luglio, Giove Ariete vi conferma che le amicizie sono il vero “faro” nella vostra vita.

Continuano le buone indicazioni del team Marte - Urano nel segno amico del Toro che vi porta serenità in famiglia. Siete single? Lo sarete ancora per poco. Uno stimolante Plutone, dal segno passionale Capricorno, se appartenete alla terza decade del vostro segno, fa sorgere in voi un intenso desiderio di soddisfare piaceri.

Vi guarda con amabilità Venere in felice aspetto dal segno amico dei Gemelli e arride ai vostri successi sportivi e mondani, specie se appartenete alla terza decade bilancina. Godetevi questa serata di piena estate. Se ne avete la possibilità passatela con la vostra dolce metà.

Configurazione dei pianeti abbastanza positiva, con un Nettuno splendido nel segno vostro amico dei Pesci a rallegrarvi l’umore. Ottime le indicazioni che riguardano l’intuito e la sensibilità, che si alzano oggi considerevolmente. Solo i nati in ottobre facciano attenzione agli scatti d’umore dovuti a Marte contrario.

Saturno in Acquario vi impone di risolvere questioni di ordine patrimoniale in casa. Nulla di grave, con tempismo vi liberate di tutte le incombenze e mettete d’accordo chi sembrava avesse posizioni molto distanti. Nel momento clou dell’estate sentite la fresca aria di svago, di disimpegno e di relax che la bella stagione vi promette.

Questa bella giornata di mezza estate il team Marte - Urano vi aiuta ad alleviare alcune piccole difficoltà che incontrate nel quotidiano e nella sfera dei rapporti interpersonali. Un Marte sorridente in serata vi provoca oggi a smettere questo periodo di chiusura, specie se appartenete alla prima decade capricornina.

Gioco dei transiti molto positivo e incoraggiante in questa fase di metà luglio per voi Aquario. Con la Luna benefica in congiunzione col vostro segno, vi preparate a tutti i doni che il cielo d’estate ha messo in serbo per voi. Espansione sentimentale, gioia in famiglia, prospettive economiche di tutto rispetto.

Venere in aspetto contrario dai Gemelli fa allontanare un po’ quella fase di completezza e di benessere che avevate sperimentato nei giorni scorsi. Se siete single, gli astri vi vorranno presto vedere innamorati. Un incontro esaltante vi spalancherà le porte di un sentimento nuovo, autentico e, soprattutto, ricambiato.