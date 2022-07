Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 8 luglio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 8 luglio.

Giove illumina il vostro cielo di buone prospettive se nati in prima e seconda decade. Il vostro garbo e la vostra signorilità vi consentiranno di dissipare alcune tensioni amorose. Marte vi è fidato alleato a lavoro.

Marte e Urano vi regalano un’invidiabile voglia di realizzare. Mettete in campo la vostra risolutezza con la persona che vi è accanto al momento, specie se nati nella seconda decade, per un problema con la sua famiglia d’origine. Sappiate educare bene i vostri figli per quanto riguarda le spese.

Nettuno vi dà un ottimo spirito oggi e sempre lui vi fa essere più flessibili in amore se nati dal 12 al 16 giugno. Oggi potete spendere e spandere se siete nati a giugno ma saprete anche quando fermarvi.

Mercurio vi dona equilibrio e temperanza se nati nella seconda decade. Vi godete anche la positività di Luna in amore se nati dal 5 al 9 giugno, così come quella di Urano. Il vostro temperamento generoso vi fa elargire soldi ai familiari.

Urano porta qualche piccola incrinatura familiare ma niente di grave. Non trascurate le esigenze della vostra dolce metà oggi. Se nati dal 4 al 12 agosto c’è una spesa eccessiva all’orizzonte da fronteggiare.

Plutone vi rende particolarmente interessati ai rapporti interpersonali oggi e vi dona anche una salute psicofisica buona. Se nati dal 29 agosto al 5 settembre vivrete l’amore con una maggiore leggerezza. Urano continua a favorirvi nelle spese se nati dal 5 al 12 settembre.

Libertà di spirito e pensiero oggi vi concedono gli astri. Unite il vostro punto di vista mentale e culturale a quello della dolce metà, con Venere che vi regala passione se nati dal 7 al 17 ottobre. Saturno vi invita a spendere se nati nella terza decade.

Luna vi dà più equilibrio del solito e un’ottima forma psicofisica. Se siete single vi lanciate in notevoli avventure, mentre a livello economico Urano finisce per ostacolarvi un po’.

Saturno e Luna vi danno prontezza di riflessi mentali e intelletto, con Plutone che integra tutto con grinta ed espansività se nati dal 14 al 17 dicembre. Saturno vi trasforma in una sorta di guida del legame sentimentale se nati nella terza decade. Occhio alle finanze oggi!

Luna è molto favorevole se nati a dicembre e vi darà buonumore oltre che ottima forma fisica e brillante umorismo. Vi abbandonate anche ai sentimenti di amore con l’onestà che vi contraddistingue, mentre se nati dal 27 dicembre al 2 gennaio Urano vi invita a non preoccuparvi delle spese.

Saturno vi sostiene se nati dal 31 gennaio al 9 febbraio, con Mercurio che vi renderà inoltre degli irresistibili seduttori se nati in prima e terza decade. Giove è molto positivo per le uscite di denaro se nati nella terza decade.

Sole vi dà aumento di sensibilità e lucidità. Eros e sentimento si compenetrano grazie a Luna e trovate anche il modo di gestire correttamente il vostro denaro se nati dal 14 al 17 marzo.