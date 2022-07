Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 luglio segno per segno

Venere è molto congeniale e vi darà grande realizzazione se nati dal 22 marzo al 2 aprile. Scambio aperto, sereno e fiducioso in amore grazie a Urano, mentre a lavoro vivrete un momento di grande sicurezza.

Saturno vi pungola ma Plutone e Luna sono dalla vostra parte. In particolare Luna fa riprendere a battere il vostro cuore se nati nella prima decade. Sole invece vi fornisce le intuizioni necessarie per fare bene a lavoro.

Alti e bassi oggi con Luna e Nettuno che vi sono contrari ma non vi intralciano più di tanto se nati dal 10 al 15 giugno. Se invece siete nati dal 16 al 21 giugno prenderete decisioni definitive per il vostro rapporto di coppia. I nati nella terza decade avranno sentori di nuove offerte a lavoro.

Sole e Luna colorano la vostra giornata se nati dal 10 al 13 luglio. Nettuno e Urano vi sorreggono potentemente in amore, mentre a lavoro siete a livelli di soddisfazione davvero tangibili.

Alti e basi in tono e umore con Urano contrario. Marte vi stimola a mollare situazioni sentimentali logore, Urano e Saturno sono negativi e non sarà facile però trovare nuove avventure. Venere vi protegge a lavoro ma oggi fate tutto con cautela.

Luna e Sole sono positivi ma Nettuno, Mercurio e Venere negativi, anche se nulla di grave. Possibili contrasti fugaci con la vostra dolce metà se nati in agosto. Mercurio è dissonante a lavoro per i nati nella terza decade.

Sole vi contrasta oggi ma il quadro generale è buono. Saturno non vi fa soffrire sconvolgimenti emotivi, Marte e Giove però vi stuzzicano con aspetti provocatori del partner. Situazioni complesse e sfuggenti oggi a lavoro.

Urano è negativo ma Sole positivo. Situazione sentimentale abbastanza complessa per voi oggi se nati dal 30 ottobre al 5 novembre. A lavoro invece risolverete alcuni problemi con intuizione e ricettività.

Vivaci e irrequieti oggi grazie a Marte. In amore Nettuno è ancora imbronciato se nati dal 13 al 16 dicembre, quindi niente colpi di scena. Alti e bassi a lavoro ma ne uscirete vincitori.

Nettuno, Urano, Saturno e Plutone sono a vostro favore ma Giove e Marte restano contrari. Se appartenete alla terza decade Nettuno vi manderà influssi positivi in ambito amoroso, a lavoro invece ci sarà qualche ostacolo da superare ma nulla di insormontabile.

Mercurio è uno dei vostri alleati oggi, così come Giove per i nati dal 25 al 30 gennaio. Urano è contrario quindi niente prestazioni straordinarie in palestra. Relativa tranquillità di coppia per i nati a gennaio, Nettuno vi darà una fortuna strepitosa invece a lavoro.

Giove, Sole e Nettuno sono tutti in splendida posizione per voi. Giove e Urano vi spianano la strada per nuove unioni, in ufficio tutto fila liscio se nati a marzo.