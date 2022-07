Oroscopo del 3 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte e Mercurio vi infondono gioia di vivere. Nettuno e Urano vi fanno anche lanciare in grandi conquiste sentimentali, mentre a lavoro Venere e Marte vi faranno correre e faticare se nati dal 23 marzo al 2 aprile.

Iniziate a costruire il vostro futuro mattone su mattone. Sole è in angolo armonico e vi consente di trovare scappatoie giuste in amore se nati in prima o terza decade. La vostra costanza è il marchio di fabbrica dell’attività lavorativa che portate avanti.

Se nati dal 22 maggio al 2 giugno Venere vi sorride e si rivela una bella guida anche in amore, specie se nati nella seconda decade. Ancora Venere, mattatrice oggi, vi dà la possibilità di impiegare bene il vostro tempo lavorativo.

Gioia della scoperta oggi come tratto dominante grazie a Mercurio. Nettuno, Sole, Venere e Luna vi sono amici e in amore anche Urano non vi fa mancare il coraggio necessario per proporvi se siete single. Se invece siete nati il 17 o il 18 luglio Plutone potrebbe irrigidire l’ambiente di lavoro.

Giornata di impegno e rigore grazie a Mercurio e Marte. Sempre Marte, insieme a Venere, provoca vari cambiamenti nella vostra sfera intima se nati a luglio o dal 2 al 9 agosto. Sole vi rende efficienti e incisivi oggi a lavoro.

Nettuno porta un po’di contrasto ma Luna – se nati dal 24 al 28 agosto – mette in gioco la vostra sensualità magnetica in amore. Il lavoro per voi è gioia e vi gratifica lo spirito.

Sfoggiate ancora il sorriso anche se Marte è imbronciato e vi vuole più seri se nati dal 15 al 18 ottobre. Se siete single vi mostrerete curiosi, socievoli e amabili grazie a Venere. Giove vi guarda un po’ imbronciato a lavoro: state zitti e buoni e tenete duro.

Transiti positivi con Sole e Nettuno in ottimo rapporto. Saturno e Urano però sono negativi. In amore sempre Sole e Nettuno vi danno audacia e capacità di osare se siete single. Sole e Plutone sono al vostro fianco anche nell’ambito lavorativo.

Marte vi porta verso esiti brillanti e fortunati oggi. Giove aumenta la vostra sensibilità ma Nettuno è contrario e vi invita a prendervi più cura del rapporto d’amore. Se lavorate anche oggi i colleghi vi mostreranno grande simpatia.

Nettuno vi fa felice oggi e il quadro migliora anche se nati dal 5 al 13 gennaio, poiché Urano e Nettuno vi favoriscono in amore (anche se Sole è un po’ostile). Plutone, se nati nella terza decade, sarà vostro infallibile consigliere lavorativo.

Luna e Urano sono contrari ma Mercurio è vostro benefattore. Mostrerete simpatia e calore in amore ma Luna e Urano negativi vi daranno effimeri lampi di passione se nati in seconda e terza decade. Saturno vi dà sangue freddo nelle spese se nati nella terza decade.

Nettuno e Plutone vi danno forma fisico eccellente, così come Sole. Giove e Plutone vi spingono alla passione ma sappiate usare delicatezza e tatto. Se lavorate anche oggi Urano sarà super positivo.