Oroscopo del 27 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Mercurio vi permette di vivere una giornata molto bella con ritrovata armonia familiare. Se siete single un nuovo incontro vi fa scattare voglia di tenerezza, mentre se lavorate in un’attività di tipo commerciale dovrete sfruttare l’equilibrio che vi darà Saturno.

Un po’ di fiatone oggi con Saturno in angolo dissonante per i nati nella terza decade ma niente di grave. Venere vi sorride in amore se nati nella prima decade ma cercate di non essere possessivi. Saturno vi mette i bastoni tra le ruote a lavoro.

Marte, Luna, Venere e Mercurio innalzano il tono e l’umore oggi, così come Urano e Saturno. Cercate molta sintonia oggi in amore se nati dal 2 al 12 giugno. Precisione e competenza sono le vostre parole chiave a lavoro.

Venere, Sole, Luna, Urano e Nettuno vi danno tutti grande espansività. C’è equilibrio tra passione e sentimento nella fase amorosa grazie a Venere, mentre a lavoro chiudete la giornata rispettando perfettamente le scadenze.

Urano è un po’ disturbante per i nati nella seconda decade ma Luna, Giove, Marte, Mercurio e Venere vi aiuteranno. Dovete recuperare un po’ il contatto esclusivo con la persona amata se nati nella terza decade. Marte vi chiede di rispettare le scadenze che vi sono state assegnate a lavoro.

Plutone, Urano e Sole vi corteggiano tutti. Sole in particolare porta stabilità nelle relazioni se nati dal 19 al 22 settembre. Se invece siete nati dal 6 al 10 settembre Urano vi porterà idee geniali a lavoro.

Quadro luminoso e sereno oggi grazie a Luna, Venere, Mercurio e Saturno. Forma fisica in eccellente stato. In amore saprete rispettare libertà, spazi e tempi del vostro partner, mentre a lavoro Mercurio vi renderà – al solito – attenti e scrupolosi se nati nella seconda decade.

Parterre di pianeti discreto oggi con un buon benessere fisico. Saturno vi consiglia però di tenere sotto controllo l’apparato cardiocircolatorio se nati nella terza decade. Se nati a ottobre Urano vi stimola a volere un rapporto migliore con la vostra dolce metà mentre se nati nello specifico tra il 9 e il 15 novembre o il 24 e il 28 ottobre Nettuno e Sole saranno benefici a lavoro.

Giove e Marte vi aprono a belle speranze se nati a novembre. Mercurio vi tiene un po’ il broncio in amore oggi se nati nella seconda decade. A lavoro mostrate grande senso del dovere e rispetto per i colleghi.

Transiti abbastanza buoni specie grazie a un sorridente Urano. Plutone vi dona grande capacità di conquista se siete single, mentre a lavoro svolgete tutto con particolare cura.

Mercurio rasserena il vostro cielo insieme a Saturno se nati in seconda e terza decade. Bellezza, equilibrio e quiete sono le qualità che chiedete alla vostra dolce metà. A lavoro, se nati dal 6 al 10 febbraio, Saturno vi aiuterà molto.

Sole, Urano, Giove, Nettuno e Plutone vi sono tutti congeniali. Mercurio potrebbe darvi un po’ di noia nel rapporto di coppia mentre a lavoro otterrete risultati di primo livello.