Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 26 giugno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 26 giugno.

Buona condizione psicofisica oggi. Una relazione nata quasi per gioco si sta trasformando in una storia seria con Luna e Venere che danno romanticismo e sensibilità se nati dal 22 marzo al 4 aprile. Luna vi darà un ottimo impulso a livello speculativo.

Scene planetarie positive oggi con Sole che vi rende pimpanti in ambito sociale. Giove e Nettuno vi aprono a un abbraccio dei sensi consapevole e goduto mentre se state studiando le materie tecniche faranno tutte al caso vostro.

Nubi passeggere ma in rapido allontanamento per voi oggi. Urano è molto armonico e vi sosterrà comunque. Venere e Mercurio vi danno più cura della vostra parte sensibile e affettiva, mentre nello studio sarete molto lucidi per quanto riguarda le materie come diritto ed economia.

Sole, Venere, Mercurio e Nettuno sono tutti armonici e vi danno grande forma. Venere vi fa sperimentare l’ebrezza di una fusione totale con il vostro partner, mentre per esami e concorsi Mercurio sarà ottimo maestro.

Scorrimento planetario complesso perché Saturno e Urano sono contrari ai nati di seconda e terza decade. Urano stimola in voi la voglia di portare avanti la relazione se nati dal 25 al 29 luglio. Venere vi darà grande entusiasmo nello studio delle lingue straniere.

Sole, Urano e Plutone sono tutti favorevoli. Solo Luna, Mercurio e Venere si riveleranno negativi. La persona che avete scelto accanto vi dà la possibilità di sperimentare un po’ di intimità, mentre se state preparando esami Plutone è molto benefico per i nati nella terza decade.

Venere esalta il vostro temperamento espansivo e socievole, zero problemi per quanto concerne la forma fisica. Luna vi porta verso una fase di fortuna e programmazione a livello amoroso, mentre Venere vi sorregge se dovete affrontare esami o concorsi e appartenete alla prima decade.

Astri congeniali tra cui Nettuno che vi regala un senso di armonia e volontà di cambiamento. Grande carica di calore umano da parte di Plutone se nati dal 15 al 20 novembre. Nettuno inoltre offre un’eccellente preparazione per esami e concorsi.

Giove vi regala una grande energia per svolgere varie attività oggi. Luna, Venere e Mercurio vi tengono il broncio se nati nella prima decade in amore, mentre matematica e scienze saranno le materie più facili per chi si affaccerà ai concorsi ed è nato nella terza decade.

Pianeti molto fausti e promettenti oggi per voi. Nettuno porta armonia e anche un caldo abbraccio di sensi con la vostra dolce metà. Urano è al vostro fianco nello studio di materie umanistiche e letterali.

Sole condiziona un po’ il vostro stato d’animo generale ma la vostra forma fisica non ne risentirà grazie a Luna, Mercurio e Venere. Delicatezza, sensibilità e romanticismo oggi sono le parole chiave in fase amorosa. Se siete nati nella seconda decade non prendete sottogamba la matematica.

Luna, Venere e Mercurio sono un po’ non congeniali, quindi la vita familiare e relazione potrebbero risentirne. Giove vi fa dono di saper entrare in sintonia con gli altri se nati dal 19 al 23 febbraio e, insieme a Nettuno, Urano e Plutone, vi spiana la strada in sede di esami.