Oroscopo del giorno, le previsioni del 25 giugno segno per segno

Marte è ritornato a sorridere e fraternizzerà con voi fino all’inizio di luglio. Forma fisica eccellente ma anche aumento dell’affettività grazie a Mercurio se nati dal 2 al 13 aprile. Marte è estremamente positivo anche a lavoro e vi darà grandi soddisfazioni.

Sole è molto favorevole così come anche Mercurio se nati nella seconda decade. Nettuno non vi abbandona in amore se nati dal 9 al 12 maggio mentre se nati dal 21 al 24 aprile Giove vi darà enorme grinta vitale in ufficio.

Mercurio vi fa ritrovare grande accordo in famiglia e nelle amicizie. Se siete single il vostro cuore ritorna affamato grazie a Venere, mentre a lavoro sarete efficienti e brillanti ma pure equilibrati.

Sole è ancora favorevole e vi dona intelligenza oltre che calore umano. Venere è benevola in amore e potrebbe portare anche all’avvento di cicogne e matrimoni. Il vostro carattere conciliante vi rende un punto di riferimento in ufficio.

Marte è benefico da giorni mentre Urano è un po’ ostile per i nati nella seconda decade. Saturno e Urano sono dissonanti anche in amore se nati ad agosto, mentre a lavoro il vostro animo sarà volenteroso ed entusiasta.

Si allontanano alcune negatività e gli alti e bassi grazie a un benefico Sole ma Mercurio vi rema ancora contro. Plutone in amore è molto positivo se nati dal 14 al 21 settembre, mentre a lavoro imparate che il tempo ripagherà i vostri sforzi.

Transiti totalmente benefici con Sole che vi darà un po’ di contrattempi in amore ma reggerete benissimo: siete affascinanti seduttori, specie se nati dal 24 settembre al 2 ottobre. Fate un po’ buon viso a cattivo gioco con alcuni colleghi a lavoro.

Sole vi rende attenti, intuitivi e immersi in quello che vi succede, anche se Saturno e Urano sono dissonanti. Nettuno è favorevole per i successi amorosi se nati dal 10 al 17 novembre. A lavoro fase positiva e dinamica.

Marte vi rende ben visti e vi impreziosisce la giornata con grinta e forza. Giove è armonico e fa diradare alcune nubi passeggere in amore, specie se nati dal 23 novembre al 2 dicembre. A lavoro la vostra competenza trionferà sovrana.

Il cielo oggi vi farà ritornare un po’ con i piedi per terra. In amore, se festeggiate gli anni dal 7 al 13 gennaio, ci sarà aria di novità. Sole, Marte e Giove vi possono esporre a un po’ di rischia nella fase lavorativa.

Venere e Mercurio vi caricano di entusiasmi e, se nati dal 25 gennaio al 6 febbraio, vi danno anche la loro benedizione in campo sentimentale. A lavoro Urano vi osteggia ma voi seguite con grande scrupolo ciò che c’è da fare.

Sole vi infonde ottimo tono vitale così come Luna e Nettuno. Potrebbe esserci una fase di calo negli entusiasmi prorompenti in amore se nati dal 2 al 7 marzo, anche perché Mercurio è contrario. A lavoro vi farete rispettare molto se nati nella terza decade.