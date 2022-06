Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 17 giugno

Bella costellazione oggi, con Giove, Mercurio e Sole vi danno una grande voglia di provare emozioni se nati nella prima decade. I lavoratori oggi si adopereranno per tutto al meglio possibile, con Saturno che porterà grande fortuna.

Se nati in prima e seconda decade avrete buone indicazioni dal punto di vista familiare. Venere, Plutone e Nettuno solleticano il vostro gusto del piacere in amore, mentre Urano e Nettuno porteranno molta fortuna in ambito lavorativo.

Sentite un’aria nuova e diversa oggi, anche la forma fisica è migliorata grazie a Sole. Se siete single troverete un’anima gemella nel caso in cui siate nati dal 25 maggio al 7 giugno. Se svolgete un lavoro nell’ambito della comunicazione la vostra diplomazia faciliterà tutte le operazioni.

Urano è in angolo armonico così come pure Nettuno. La vostra forma fisica è eccellente, mentre in amore Nettuno, Venere e Urano vi spianano la strada se nati in seconda e terza decade. Lavorativamente parlando esplorerete nuove promettenti mete professionali.

Uscite allo scoperto e osate nella giornata di oggi, ve lo consiglia Urano se nati dal 4 al 10 agosto. Non vi piacciono le relazioni superficiali e i flirt in amore, mentre a lavoro Sole sottolineerà ancora una volta il vostro talento professionale.

Grandi speranze in questa nuova giornata, specie per i rapporti familiari o coniugali. Venere è molto positiva in amore mentre Plutone e Urano vi favoriscono nel raggiungimento delle mete professionali se nati nella terza decade.

Mercurio e Sole sono positivi anche se Giove e Marte provocano qualche irrequietudine a casa (ma niente di grave). Quando volete, sapete essere avvolgenti in amore grazie a Giove, Marte e Plutone. Se avete una scadenza lavorativa importante oggi, con buona volontà, la porterete a termine.

Plutone e Nettuno vi rivoluzionano la vita facendovi coltivare tantissimi interessi. Sprigionate un enorme fascino mondano, a tal punto da ammaliare totalmente una persona se nati nella terza decade. Momento di svolta a lavoro: i mutamenti porteranno fortuna.

Sole e Mercurio vi contrastano ma voi siete troppo sicuri per dar loro vinta. Siete rimasti incantati da una persona incontrata da poco, quindi muovetevi e dichiaratevi grazie a Saturno! Il lavoro è oggetto di venti di cambiamento ma voi sarete sempre in grado di veleggiare.

Lo Zodiaco è molto favorevole oggi, in particolare Venere per i nati nella terza decade ma anche Urano. In amore il silenzio è d’oro: imparate ad ascoltare prima di parlare! Non vi date tanta pena per un collega che vi ha risposto male a lavoro: andate avanti per la vostra strada.

Luna, Saturno, Mercurio e Sole vi guardano benevoli se nati nella prima decade. Sole fa risuonare il suo can-can ovunque e vi pervade anche di un’insolita voglia di tenerezza in amore. Sempre Sole vi sostiene in ufficio se nati nella terza decade.

Luna, Venere, Giove e Nettuno sono benevoli per la vostra creatività ma pure per l’estetica. Momento decisamente sì per l’amore se nati in seconda e terza decade. Risolvete però una faccenda importante di lavoro se nati a febbraio: Giove vi aiuterà.