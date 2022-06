Oroscopo del giorno, le previsioni del 13 giugno segno per segno

Sole continua a risplendere nel vostro segno e rivoluziona la cerchia delle vostre amicizie. Giove vi suggerisce di non fare il pari e dispari sempre in amore, mentre a lavoro ci saranno progressi se nati dal 25 al 31 marzo.

Diventate comprensivi e generosi grazie a Venere e Nettuno. Non esagerate però con le richieste in campo amoroso e imparate a mollare un po’ la presa. In ufficio il vostro carisma illumina la vostra giornata.

Mercurio vi porta delle belle novità in famiglia e nei rapporti con figli e nipoti. Sole vi favorisce inoltre se nati dal 14 al 18 giugno. Venere vi fa procedere a passi spediti in amore, mentre sempre Sole vi darà la gioia di condividere con gli altri le vostre attività lavorative.

Venere rivitalizza tono e umore anche in ambito politico, sociale e artistico. Mercurio e Venere spianano i vostri passi in amore, mentre a lavoro Urano favorirà i nati nella seconda decade.

Siete al crocevia di decisioni fondamentali per la vostra vita, accompagnati da Luna, se nati dal 27 luglio al 2 agosto. Carica erotica attrattiva oggi molto alta. A lavoro Sole vi dà risposte notevoli per la vostra gestione.

Piccole incomprensioni familiari ma niente di grave. Vita affettiva che si presenta placida e senza ombre se nati dal 2 al 12 settembre, mentre Plutone allunga la sua mano benevola sui nati a settembre lavorativamente parlando, così come Venere.

Giornata in sintonia con la vostra natura ma anche piena di slalom da saltare. Sole è il vostro paladino e vi darà fascino. Se nati a ottobre non chiedete la luna a chi non può darvela in amore: accontentatevi di momenti speciali. Nuovi introiti vi risollevano l’umore.

Luna resta in ottimo aspetto e vi dà esigenza di creatività, così come Plutone. Sentimento e passione si uniscono in una giornata molto buona grazie a Plutone, che peraltro vi consente anche di fiutare un investimento molto intrigante se nati a novembre.

Il vostro dinamismo vi porta lontano grazie a Luna ma dovrete comunque rimboccarvi le maniche oggi. Nettuno è corrucciato in amore se nati a novembre, mentre a lavoro troverete uno stato d’animo molto felice oggi.

Marte è un po’ ostile ma aumenta al contempo la voglia di stare al centro dell’attenzione. Nettuno vi sorride radioso in amore se nati dal 9 al 12 gennaio, mentre a lavoro cercate di cavalcare un po’ l’onda di buona sorte creata da Venere.

La vostra sete di libertà condiziona un po’ il rapporto con la vostra famiglia. In amore vivete un istinto un po’ ribelle e anarchico, mentre a lavoro Venere è un po’ dissonante, così come anche Urano.

Venere è molto fortunata per voi e vi doterà di saggezza e virtù diplomatiche. Nettuno farà esplodere desideri e bollenti spiriti se nati dal 3 al 14 marzo. In ufficio, specie se nati a marzo, troverete nuove responsabilità da gestire.