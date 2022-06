Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 giugno segno per segno

Venere vi starà accanto se nati nella seconda decade. Il cuore vi chiede di ascoltare le sue ragioni grazie a Sole super positivo. Lo stesso Sole vi garantisce un buon apporto economico, tranquillizzandovi per le spese da gestire.

Plutone vi rende vulcanici se nati nella terza decade con Nettuno che pure vi favorisce se nati dal 10 al 14 maggio. Trovate placido comfort tra le braccia della persona amata oggi, mentre Giove sarà vostro protettore a lavoro.

Sole espande la vostra voglia di altruismo e, insieme a Venere e Saturno, rallegra l’armonia di coppia in amore. La professione vi carica di troppe responsabilità? Organizzatevi in maniera tale che questo non avvenga.

Mercurio è benefico e vi consiglia di svagare un po’ con gli amici. Luna vi tiene un po’ lontani oggi dal nucleo dei vostri affetti stabili se nati dal 7 al 12 luglio. A livello professionale farete frequentazioni che poi diventeranno amicizie con i colleghi di lavoro.

Sole è molto frizzante e vi fa coniugare gli spazi per amicizia e famiglia se nati nella prima decade. Marte è armonico in amore per i nati della prima decade, mentre un investimento su un immobile che vi viene proposto potrebbe rivelarsi azzeccato.

Non siete fatti per le polemiche e mantenete la pazienza se nati dal 16 al 20 settembre. Mercurio, Venere, Urano e Luna sono tutti benefici in amore, mentre Plutone vi darà un po’ di testardaggine a lavoro.

Sole è stupendo e vi dà tante idee e progetti per il futuro. Luna, Sole e Saturno creano occasioni per nuovi incontri se nati dal 30 settembre al 7 ottobre. Saturno e Sole consigliando un cambiamento a livello professionale.

Oggi sarete impegnati nella ristrutturazione e nella programmazione di varie cose della vostra vita, specie se nati nella seconda decade. Luna è in posizione felice in amore e aiutata anche da un ruggente Plutone. Urano è negativo e ingigantisce le sfide lavorative.

Giove vi fa evitare lo scontro diretto con alcuni problemi e Plutone vi assisterà. Nettuno e Sole sono contrari in amore per i nati dal 5 al 12 dicembre, mentre a lavoro la vostra intelligenza metterà a segno un altro colpo di genio.

Venere e Mercurio arricchiscono le vostre abituali compagnie con nuove persone. Nettuno esalta l’eros ma dà spazio pure al sentimento se nati a gennaio. Professione e carriera sono il vostro pensiero dominante, quindi darete tutto per fare bene.

La famiglia occupa tanti dei vostri pensieri oggi per via di Sole. Saturno è in ottimo aspetto amoroso ma non solo, vi sorride anche per quanto riguarda le ambizioni lavorative.

Una grande sensibilità vi aiuta a capire le problematiche familiari o di un amico. Luna e Venere vi danno una passione nata sotto ottimi auspici se nati nella terza decade. Urano vi favorisce a lavoro se nati dal 3 al 9 marzo.