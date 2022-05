Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 maggio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 18 maggio.

Venere vi ristabilisce l’umore donandovi equilibrio. Marte invece vi regala tonicità muscolare e negli sport. Fase di apertura e comunicazione con la vostra dolce metà, in modo da stemperare le situazioni. Marte e Urano vi danno un avanzamento di carriera a lavoro se nati tra il 24 e il 29 marzo.

Sole e Luna vi rendono percettivi a tutto, così come Venere. Luna in particolare bussa alle porte del vostro cuore se siete single, mentre Plutone carica le coppie già stabili. Momento molto positivo in campo professionale se nati nella seconda decade.

Saturno, Venere e Giove sono tutti benefici e vi danno grande socialità se nati in prima e terza decade e senati tra il 13 e il 18 giugno nello specifico. Cercherete di fare di tutto per rendere felice la persona amata oggi, mentre a lavoro Mercurio – se nati a maggio – vi fa conseguire importanti risultati.

Vita familiare e intima con grandi soddisfazioni oggi. Mercurio vi costringe però a portare un po’ di ordine nel mondo delle emozioni, anche se Marte propone un eros non indifferente. Urano vi favorisce se nati tra il 5 e il 10 luglio a lavoro.

Saturno vi contrasta insieme a Urano oggi e potreste quindi affrontare certi problemi un po’ di pancia. Se siete in cerca della dolce metà affidatevi alle comunicazioni social, mentre se siete nati nella terza decade vivrete un momento lavorativo molto bello.

Urano vi irradia con le sue simbologie, mentre Luna e Plutone vi portano a essere molto produttivi se nati nella terza decade. Luna è in bellissimo aspetto amoroso, così come Urano per i nati nella seconda decade. Plutone vi fa scommettere su voi stessi a lavoro.

Mercurio e Saturno vi inviano influssi benefici se nati tra prima e terza decade. Se siete in una coppia oggi vi attendono progetti di ampio respiro grazie a Mercurio. Se avete abbracciato la libera professione avrete risposte molto buone nel caso in cui siate nati nella prima decade.

Plutone e Luna vi danno uno spettacolare fascino se nati nella terza decade. Qualche piccola divergenza con il partner oggi se nati tra il 2 e l’8 novembre ma niente di grave. Urano vi sosterrà nelle spese se nati tra il 3 e il 5 novembre.

Saturno vi dà coerenza e dinamismo se nati dal 23 al 28 novembre. Giove vi fa arrivare alle conquiste amorose desiderate, mentre se nati dal 24 al 28 novembre una svolta lavorativa vi attende.

Un po’ stanchi e affaticati nonostante Urano positivo. La vostra dolce metà chiede di essere più ascoltata e compresa oggi, quindi datevi da fare. Urano vi darà passione e infaticabilità a lavoro.

Saturno, Venere e Giove sono tutti molto positivi per voi. Venere e Mercurio vi obbligano inoltre a uscire allo scoperto in fase di seduzione. Svolte professionali decisive e interessanti se nati nella terza decade.

Luna e Sole sono molto affini al vostro segno oggi. Una persona conosciuta da poco cattura la vostra attenzione se nati a marzo. Mercurio è un po’ dissonante a lavoro se nati tra il 20 e il 25 febbraio.