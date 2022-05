Oroscopo del 2 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Riprendete la vostra routine con buona salute grazie a Venere se nati tra il 21 e il 25 marzo. Chi è invece nato tra il 12 e il 16 aprile sarà vivacissimo e pimpante. Venere e Luna favoriscono in amore i nati tra il 7 e il 15 aprile, mentre Urano e Mercurio vi daranno una grande mano per la preparazione di esami.

Sole irrobustisce la vostra salute morale e fisica, con Venere che garantisce concordia familiare. Se siete in cerca del vero amore Nettuno vi favorirà se nati tra il 13 e il1 6 maggio. Urano e Sole vi renderanno particolarmente instancabili e produttivi oggi a lavoro.

Giove è dissonante ma niente che possa portare a gravi conseguenze. Venere irrobustisce la vostra salute mentre Urano vi porta a conoscere persone nuove con grande disinvoltura. Non vi fate trascinare in polemiche inutili a lavoro dai vostri capi.

Sole vi rende particolarmente dinamici e volenterosi, così come anche Plutone se nati nella terza decade. Se nati tra li 12 e il 17 luglio gli astri prevedono vere e proprie rivelazioni del cuore per voi. Nettuno vi sorregge a lavoro facendo rendere al meglio il vostro talento.

Venere e Luna ma anche Mercurio cercano di tirare la carretta oggi. Venere in particolare vi porta enormi stimoli in amore se nati nella prima decade. Oggi dovrete essere bravi a distinguere l’utile dal dilettevole a lavoro.

Buona configurazione per i nati dal 31 agosto al 6 settembre. Nettuno vi porterà a compiere qualche step salutare se nati nella terza decade. Nella stessa decade Luna cercherà di regalarvi una condizione affettiva di rimo livello, mentre Plutone vi aiuterà a lavoro se nati tra il 14 e il 17 settembre.

Mercurio, Saturno e Luna vi sorridono oggi, anche in famiglia. Venere però vi contrasta se siete nati dal 23 al 30 settembre. Luna regala al vostro rapporto di coppia un po’ di versatilità ma Plutone è contrario per i nati nella terza decade. Sempre Luna, se siete nati a settembre, vi fa ottenere risultati concreti a lavoro.

Non facilissima la ripresa della routine, siete ancora leggermente svagati ma Nettuno risolverà il problema. Plutone vi favorisce in amore se nati tra il 18 e il 21 novembre. Se siete liberi professionisti sarete capaci di ingrandire la vostra attuale attività.

Venere vi porta l’esigenza di ricettività e sensibilità, anche in famiglia. Venere si occuperà di disossare il terreno liberandolo da fattori precedenti per dotarvi di grande passione. Saturno vi è alleato a lavoro e vi fa ottenere grandi risultati.

Saturno vi infonde forza di programmazione, così come Urano se nati tra il 31 dicembre e il 6 gennaio. Se nati nella prima decade sentirete un po’ il bisogno di rinnovamento di coppia, mentre a lavoro Plutone non farà affaticare i nati nella terza decade.

Venere vi invia influssi benefici per una giornata soddisfacente, in compagnia di Saturno e Mercurio. Urano e Sole inoltre vi stimolano ad aprirvi a nuove comunicazioni con Luna positiva in amore. In ufficio giornata molto faticosa perché Urano impone una scaletta di impegni probanti.

Giove e Nettuno sono trionfali se nati nella prima decade. Venere, Sole, Mercurio, Plutone e Marte sono super positivi sentimentalmente parlando. Urano è molto organizzato e vi infonde un fervore operativo invidiabile se nati nella seconda decade.