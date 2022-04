Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 aprile segno per segno

Profilo di transiti che vi fa godere di buonumore oggi grazie a Mercurio. Se nati nella seconda decade una Venere birichina vi invita a osare e proporvi. Sole vi sorregge in ufficio con grande attenzione.

Plutone e Marte vi sostengono e vi donano un pizzico di grinta e attenzione, così come pure Nettuno. Giove, Urano e Plutone vi forniscono strumenti logici in amore per il rapporto con il partner. Ottima intesa professionale con i colleghi grazie a Saturno.

Mercurio, Saturno e Sole vi danno vigore se nati nella seconda decade. Per conquistare la persona amata vi affidate a metodi tradizionali grazie alla fortuna datavi da Mercurio e Saturno. Urano vi regala successi a lavoro ma occhio perché Nettuno vi rema contro.

Giove, Venere, Marte e Nettuno vi danno grande impatto a livello sociale e mondano. Il vostro cuore batte per qualcuna che sembra non essersi accorto di voi. Venere e Nettuno vi offrono l’opportunità di dichiararvi se nati dall’11 al 14 luglio. Scivola veloce oggi la giornata lavorativa.

Sole e Urano vi danno qualche piccola incertezza ma Mercurio vi assiste con grande concretezza, nonostante un Saturno dissonante che mostra problemi familiari. Se nati a luglio Mercurio vi darà una grande capacità di contatto di coppia. Se fate una professione di vendita Urano e Saturno vi favoriranno se nati in seconda e terza decade.

Urano, Sole e Plutone vi danno buone idee così come Mercurio e Nettuno vi offrono condizioni psicofisiche ottimali. Cuore affamato con Plutone molto positivo in fatto di passione se nati dal 10 al 13 settembre. Se nati nella terza decade mostrerete una certa risolutezza a lavoro.

Qualche nube di troppo con Plutone che provoca qualche rallentamento se nati nella terza decade. Mercurio rinnova la vostra forma fisica se nati dal 24 al 28 settembre. Puntate troppo in alto a volte in amore e in questo momento non conviene: Saturno vi aiuterà a capire meglio le vostre mosse. Urano invece vi invita a temporeggiare un po’ a lavoro.

Marte vi dà un grandissimo aiuto con salute e famiglia. Nettuno e Plutone stimolano la forza attrattiva erotica se siete single, mentre Giove vi stimola ad arricchirvi con intensi investimenti da fare.

Configurazione benefica per i nati della terza decade, anche se molto subiscono il corruccio di Nettuno. Saturno è in splendido aspetto amoroso se nati nella terza decade. A lavoro mostrerete come sempre una grande professionalità.

Urano e Venere vi sorridono se nati a gennaio, promettendovi equilibrio e armonia familiare. Vi dedicate con passionale ardore alla vostra dolce metà oggi, con grande slancio erotico grazie a Urano e Plutone. Sole vi infonde una strategia vincente a lavoro.

Sole e Urano vi danno qualche piccolo inciampo ma non fatevi prendere dal nervosismo se nati dal 29 gennaio al 5 febbraio. Se invece siete nati dal 10 al 16 febbraio Luna favorirà un colpo di fulmine immediato. La vostra bravura lavorativa verrà riconosciuta pubblicamente in ufficio.

Giove, Marte, Venere, Urano, Plutone e Nettuno vi forniscono le intuizioni giuste oggi. La forma fisica vivrà qualche acciacco quindi Mercurio vi chiede attenzione nella zona di bronchi e polmoni se nati nella prima decade. Non raccogliete alcune vecchie provocazioni della vostra vecchia fiamma ma l’eros sale comunque alle stalle. Marte vi pone attenzione per i toni da usare con i colleghi di lavoro.